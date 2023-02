O preso integra e lidera uma quadrilha que pratica roubos e furtos - Reprodução/Arquivo Pessoal

Publicado 27/02/2023 16:28 | Atualizado 27/02/2023 16:29

Rio - Um homem, identificado como Dhomini Evangelista Santiago, de 19 anos, foi preso neste sábado (26), por roubar uma turista israelense em Copacabana, na Zona Sul do Rio. De acordo com a Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), o acusado tem participado de quase todos os roubos no bairro e é líder de uma quadrilha que atua na região.

Segundo a delegada de plantão Danielle Bullus, no sábado, juntamente com mais cinco comparsas, Dhomini roubou o cordão de uma turista israelense. No mesmo dia, ele foi reconhecido pela mulher como o autor do crime. Diante dos fatos, a delegada pediu pela prisão do acusado no plantão Judiciário

O suspeito tem mais de 20 anotações criminais por crimes de roubo e furto, geralmente com o uso de violência. A prisão contou com a ajuda de policiais militares do 19º BPM (Copacabana).