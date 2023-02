"Rosi" já possuía anotações criminais por receptação, furto qualificado, agressão, sequestro e ameaça - Divulgação / Disque Denúncia

"Rosi" já possuía anotações criminais por receptação, furto qualificado, agressão, sequestro e ameaçaDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 27/02/2023 15:06 | Atualizado 27/02/2023 15:21

Rio - Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) prenderam, na tarde deste domingo (26), Rosilene do Sacramento Vieira, mais conhecida por "Rosi", de 29 anos, no Campinho, Zona Norte do Rio.

Segundo informações do Disque Denúncia, um casal de moto estava roubando no bairro. Os policiais, em patrulhamento, perceberam um casal com as características repassadas. "Rosi", que estava em uma motocicleta azul e sem placa de identificação, foi detida. O homem conseguiu fugir.

Com ela foi apreendida uma mochila com oito celulares roubados. Uma das vitimas compareceu ao local reconhecendo a autora do crime. Ela ainda foi reconhecida por diversos roubos em Vila Valqueire, Marechal Hermes, Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz.

A mulher foi encaminhada para a 30ª DP (Marechal Hermes), e posteriormente para a 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. A supeita permaneceu presa, sendo autuada por roube. Ela ainda possui em sua ficha criminal anotações por receptação, furto qualificado, agressão, sequestro e ameaça.

Denuncie a localização dos foragidos da justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.