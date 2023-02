Uma placa de sustentação, 22 parafusos, seis ganchos e três presilhas foram encontrados com o suspeito - Divulgação / PMERJ

Publicado 27/02/2023 13:59

Rio - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), nesta segunda-feira (27), acusado de furtar peças de trilhos de trem da SuperVia, em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio. A identidade dele não foi divulgada.



De acordo com informações da PM, uma equipe do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) fazia um patrulhamento pela Estação Oswaldo Cruz, quando avistaram um homem caminhando próximo aos trilhos com uma mochila e uma sacola bem pesadas, em atitude suspeita.



Os agentes abordaram o rapaz e, durante a revista, encontraram uma placa de sustentação, 22 parafusos, seis ganchos e três presilhas que haviam sido furtados da linha férrea.



O suspeito, que acabou detido, foi levado, junto com o material, para a 29ª DP (Madureira), onde o caso foi registrado.