Renato sofreu agressões na madrugada da quarta-feira de Cinzas (22) - Reprodução/Arquivo pessoal

Publicado 27/02/2023 15:53 | Atualizado 27/02/2023 15:56

Rio - O jovem Renato de Araujo Sardinha Filho , de 18 anos, agredido por dois lutadores de MMA, durante o Carnaval em Campo Grande, na Zona Oeste, recebeu alta do Hospital Municipal Rocha Faria na última sexta-feira (24), após dois dias internado. De acordo com o delegado titular da 35ª DP (Campo Grande), Vilson de Almeida, Renato passou por exames que constataram traumatismo craniano e um edema com sangramento interno na face.Renato estava curtindo o último dia de Carnaval no Bloco da Geriatria, que acontecia na Rua Professor Gonçalves, quando foi surpreendido pelos lutadores de MMA, identificados como Luís Alberto Ribeiro Nogueira, conhecido como Betão, e Paulo Nogueira, vulgo PL., que são pai e filho. Eles são donos de uma academia de ginástica e lutadores profissionais de outras artes marciaisO jovem foi socorrido por sua mãe, Aline Cristina Bastos de Siqueira, 43, que o encontrou desacordado e muito machucado. Ela, então, o colocou em seu carro e o levou para o Hospital Municipal Rocha Farias.Testemunhas informaram à polícia que o jovem estava no evento quando um grupo de homens passou por ele esbarrando e provocando. Ao sofrer uma trombada, saiu da frente e pediu desculpas. Foi neste momento que um deles voltou.Ainda segundo o delegado, esse homem voltou para Renato e o questionou: "Quer ver eu te dar uma porrada na cara?", e deu um soco no rosto do jovem, que caiu no chão. Mesmo caído, pai e filho continuaram o agredindo com mais socos e chutes. As agressões continuaram mesmo após a vítima estar desacordada. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.