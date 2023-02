Francisca Analice Mendes (direita) foi assassinada pelo namorado, que também matou a amiga dela, Stefany Paiva (esquerda) - Reprodução

Publicado 27/02/2023 18:06

Rio - A Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público (MPRJ) contra o garçom Antônio Armando Ramos de Monteiro, de 23 anos, e decretou a sua prisão preventiva. Ele é acusado de matar as jovens Francisca Analice Mendes, de 20 anos, com quem era casado, e a amiga de infância dela, Stefany Paiva, de 19, dentro de casa, na favela da Rocinha, Zona Sul do Rio. Antônio também forjou o local do crime como se elas tivessem brigado, resultando em um suposto homicídio seguido de suicídio. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (24).De acordo com a denúncia, o crime ocorreu entre a noite do dia 28 de dezembro de 2022 e a madrugada do dia 29. Francisca e Stefany eram amigas de infância e foram encontradas com marcas de golpes de faca. O garçom vai responder à ação penal por duplo homicídio qualificado, praticado por motivo fútil, através de meio cruel, e também por feminicídio. De acordo com as investigações, o crime foi motivado por ciúmes.“Consoante se denota da denúncia, trata-se de imputação que possui extrema violência e crueldade, considerando os locais do corpo onde as vítimas foram atingidas, possuindo gravidade concreta e gerando grande repercussão social. Segundo a denúncia e os depoimentos colhidos em sede policial, o delito foi praticado com audácia criminosa e objetivando a impunidade, eis que o acusado teria buscado imputar a uma das vítimas a autoria delitiva, não tendo o acusado demonstrado qualquer arrependimento, tendo sido encontrado dormindo logo após os fatos”, destacou a juíza Tula Correa de Mello, titular da 3ª Vara Criminal do Rio.A magistrada acrescentou que "as circunstâncias que norteiam a apuração do fato recomendam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantia da futura aplicação da lei penal".Antonio chegou a consolar sua cunhada no momento em que o registro das mortes era feito na delegacia. Ele foi preso no dia 30 de dezembro. A perícia identificou sangue humano em uma blusa e chinelo utilizados pelo acusado.