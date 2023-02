3.331 ambulantes irregulares foram removidos das ruas no mesmo período - Fotos: Fábio Costa / Secretaria de Ordem Pública

Publicado 27/02/2023 17:59

Rio - Durante o período de celebração do Carnaval do Rio de Janeiro (de 17 a 26 de fevereiro), a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) aplicaram 3.098 multas e rebocaram 360 veículos estacionados irregularmente.

Os agentes da SEOP apreenderam mais de 23 mil produtos vendidos ilegalmente, assim como tendas, churrasqueiras e carrinhos de carga. As equipes também removeram 3.331 ambulantes irregulares das ruas. 57 barraqueiros foram autuados por loteamento ilegal da areia das praias.

"Foram 10 dias de muito trabalho e planejamento que envolveu todos os setores da Secretaria de Ordem Pública para manter a cidade ordenada durante o Carnaval. Foi um desafio diário, pois tivemos blocos em diversos bairros, os desfiles na Sapucaí, além da chegada de muitos turistas fazendo com que toda equipe atuasse nesse período. A rapidez dos nossos agentes em coibir algumas irregularidades fez toda a diferença! Tenho certeza que as pessoas se divertiram muito neste período, e que a SEOP cumpriu com o seu papel de proporcionar segurança, organização e o ordenamento para que tudo fluísse bem", afirma o Secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.

As equipes da Guarda Municipal empenhadas na Operação Carnaval realizaram a condução de 11 suspeitos para delegacia após flagrantes de crimes como furtos, roubos, importunação sexual, entre outros. As ações aconteceram durante os desfiles dos blocos, no entorno do Sambódromo e também da Nova Intendente.

"A Guarda Municipal atuou com ampla cobertura no Carnaval Carioca de 2023, incluindo os ensaios técnicos e desfiles da Sapucaí, os blocos do pré-carnaval e nos dias de festejo e também a Nova Intendente. Foram mais de 200 eventos com apoio das nossas equipes de trânsito e de ordenamento urbano, em que atuamos para promover o bem-estar dos foliões e proporcionar um ambiente ordenado e seguro para as manifestações populares. Chegamos ao final dessa jornada com a convicção de dever cumprido. Foi o Carnaval da retomada das ruas com muita alegria que é tão característica da nossa cidade", comenta o inspetor geral José Ricardo Soares, comandante da GM-Rio.

Também foram registradas 54 intervenções em confusões e 60 auxílios a pessoas que tiveram mal súbito, sendo a maioria em blocos, além de 11 casos de crianças perdidas que foram encontradas e devolvidas aos pais.