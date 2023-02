Bocão em seu último aniversário - David Tavares - BioParque do Rio

Publicado 27/02/2023 19:03

Rio - Suas formas arredondadas e seu carisma na hora do condicionamento não deixam dúvidas: Bocão é um dos animais mais carismáticos do BioParque do Rio. A fêmea de hipopótamo completa, na próxima terça-feira (28), 29 anos e ganha uma festa, com direito a bolo de frutas, a partir das 10h.

A ação faz parte do programa adotado pelo BioParque do Rio que oferece bem-estar aos animais, criando mais dinamismo à rotina e atendendo às necessidades comportamentais das diferentes espécies. Os enriquecimentos ambientais, como são chamados, promovem desafios e incentivam a exploração de novos paladares e sensações.

Das 10h às 16h o público que estiver no local poderá participar de uma exposição educativa e uma mediação sobre a espécie. Às 10h15 haverá um bolo de frutas e enriquecimentos ambientais para Bocão e às 15h30 a fêmea de hipopótamos passará por um condicionamento, que é um processo de cuidados veterinários padrão do BioParque.

Além disso, as comemorações de aniversário dos animais servem como conscientização de sua importância e a necessidade de conservação da espécie. Os hipopótamos, segundo a red list da IUCN, são considerados vulneráveis à extinção.

Sobre a hipopótamo Bocão

Bocão nasceu no antigo RioZoo em 1994. Filha do casal de hipopótamos Nancy (vinda do Zoológico de Buenos Aires) e Jorginho (nascido no RioZoo), ela viveu 26 anos solitária em um recinto. Depois da reforma que transformou o antigo zoológico em BioParque do Rio, a fêmea de hipopótamo foi morar em companhia do macho TIM. O casal de hipopótamos é um dos animais mais admirados pelos visitantes e dividem uma piscina de quase 500 mil litros d’água e quase 5 metros de profundidade. No novo recinto Savana, de 13 mil metros quadrados, eles vivem integrados com outras 10 espécies de animais do continente africano.

Bocão e Tim, apesar de viverem juntos, não tem previsão de aumentar a família. A fêmea toma anticoncepcional diariamente para controle populacional da espécie no BioParque do Rio.