Agentes da PF cumpriram mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do TJRJ Divulgação/Polícia Federal

Publicado 28/02/2023 06:56 | Atualizado 28/02/2023 07:29

Rio - A Polícia Federal prendeu, na noite desta segunda-feira (27), um homem condenado pelo crime de lesão corporal por violência doméstica, dentro do Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio. Os agentes cumpriraram um mandado de prisão contra ele, expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

De acordo com a PF, o homem estava vindo de um voo de São Paulo e desembarcou no Santos Dumont, momento em que foi detido pelos policiais da Delegacia Especial de Polícia Federal do aeroporto. O preso também já havia sido investigado pelos crimes de contrabando e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.