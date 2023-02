DER- RJ terá fiscalização com radares móveis nas estradas durante o carnaval - Divulgação / DER-RJ

Publicado 16/02/2023 14:34 | Atualizado 16/02/2023 15:08

Rio - O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) inicia, nesta quinta-feira (16), ações de carnaval nas estradas estaduais, com uso de radares móveis para flagrar o excesso de velocidade e garantir a segurança dos motoristas. A operação contará com apoio de agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) em diferentes pontos do estado, principalmente nos acessos às cidades mais procuradas nesta época do ano.



"Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem vão trabalhar durante todo o período de carnaval monitorando e supervisionando também as intervenções nas rodovias estaduais para garantir a segurança dos motoristas e melhor fluidez do tráfego”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Cidades Uruan Andrade. "Os foliões devem ficar atentos à sinalização e respeitar os limites de velocidade nas estradas", acrescentou.

Os radares instalados ao longo das rodovias estaduais funcionam das 6h às 20h, como estabelece a Lei Estadual nº 8362. A fiscalização usará equipamentos para monitorar a velocidade e para anotação das infrações de trânsito, como ultrapassagem irregular e trafegar pelo acostamento. A multa para o motorista que trafegar pelo acostamento é de R$ 1.467,35.

"Em caso de necessidade, as equipes estarão de plantão durante todo o período do Carnaval para atendimento de emergência. De quinta-feira (16) até a Quarta-Feira de Cinzas (22), as obras serão suspensas para garantir maior fluidez no trânsito e serão retomadas na quinta-feira (23)", afirmou o presidente do DER-RJ Pedro Ramos.

Confira os trechos em obras em algumas rodovias:

Os foliões que pretendem aproveitar o feriado na Região dos Lagos devem ficar atentos às orientações do DER-RJ para aproveitar a festa em segurança. Na RJ-140, um dos principais acessos para a região, as obras serão paralisadas durante todo o período de carnaval. O trecho, que começa no município de São Pedro da Aldeia e termina em Arraial do Cabo, vem passando por obras de reconstrução do pavimento.

Na RJ-102, na entrada do município de Búzios, um trecho em obra exige atenção do motorista. Em caso de necessidade, equipes estarão de prontidão no local durante todo esse período de Carnaval. A rodovia está sinalizada com placas e conta com a supervisão diária das condições de tráfego.