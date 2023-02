Funcionários da Comlurb vão fazer a limpeza do Sambódromo e dos pontos de blocos na cidade - Arquivo/Divulgação/Comlurb

Publicado 16/02/2023 12:32

Rio - A Comlurb preparou uma megaoperação de limpeza para todo o Carnaval 2023, com até 3.657 garis por dia em diferentes pontos da cidade. Para a limpeza nos seis dias de desfiles no Sambódromo, a companhia vai contar com até 889 garis por dia, divididos entre a pista, coleta seletiva e limpeza hospitalar.

Na Sapucaí, os garis vão trabalhar com 21 veículos, sendo 14 caminhões compactadores, quatro basculantes, dois mini basculantes e uma pipa d'água para lavagem da pista de desfiles com água de reúso. Entre os 34 equipamentos utilizados, estão: 20 sopradores, 12 mini varredeiras e duas caixas compactadoras. Para a coleta seletiva foi selecionada uma equipe de 22 garis. Outros 20 garis de limpeza hospitalar estarão distribuídos nos sete postos de saúde da Marquês de Sapucaí. Além disso, serão instalados 800 contêineres de 240 litros para que o público possa fazer o descarte correto dos resíduos.

Uma outra equipe, de até 145 garis por dia, fará a limpeza das partes externas do Sambódromo e do Terreirão do Samba, com apoio de dois caminhões compactadores. Nesses pontos serão instalados 100 contêineres de 240 litros.

Já o carnaval da Nova Intendente contará com até 131 garis por dia, que farão os serviços de remoção dos resíduos com apoio de seis caminhões compactadores, uma varredeira de grande porte e duas mini varredeiras. Em todo o trajeto da Avenida Ernani Cardoso, palco dos desfiles, e ruas do entorno serão disponibilizados 200 contêineres de 240 litros. A Comlurb contará com equipes de garis na limpeza dos 14 bailes populares nos bairros da cidade (Méier, Madureira, Campo Grande, Penha, Padre Miguel, Vila Isabel e Bangu, entre outros), nos Bailes da Cinelândia, e nos Blocos de Embalo, de Enredo e Afro, na Avenida Chile, todos durante os quatro dias de carnaval.

Com a expectativa de contar com cinco milhões de pessoas brincando nas ruas em 2023, a Comlurb preparou uma megaoperação de limpeza para a passagem dos blocos, com até 2.450 garis nos dias com o maior número de blocos nas ruas.

Nas ruas, serão disponibilizados até 1.000 contêineres de 240 litros e até 700 caixas metálicas de 1.200 litros nas áreas de concentração dos blocos. Em relação a veículos, serão postos em operação até 57 caminhões compactadores, 16 basculantes, oito varredeiras de grande porte, e 18 pipas d'água e 19 vans lava jato para lavagem das vias com água de reuso. Entre os equipamentos, serão utilizados diariamente até 90 sopradores, 40 pulverizadores costais e 18 varredeiras de médio porte.



Durante todo o período de carnaval, a Comlurb contará com a fiscalização do Lixo Zero nas ruas. A Companhia alerta que quem for flagrado urinando em via pública será autuado e receberá uma multa no valor de R$748,21. Já a multa para quem for pego jogando pequenos resíduos nas ruas, como latas de bebidas, copos e garrafas descartáveis, guimbas de cigarro e pequenas embalagens de lanches será no valor de R$273,09.