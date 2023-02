FARAÓ DOS BITCOINS/ Justiça determina arresto de R$ 150 mil a pedido de cabeleireira de Cabo Frio - Divulgação

Publicado 16/02/2023 19:25 | Atualizado 16/02/2023 20:02

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) decretou, nesta quinta-feira (16), a falência da G.A.S. Consultoria, empresa do Glaidson Acácio dos Santos, o Faraó dos Bitcoins. Em agosto de 2021, o ex-garçom foi preso por comandar um esquema ilegal de investimento.

Ao todo, mais de 127 mil credores estão cadastrados no site do escritório do advogado Sérgio Zveiter. As vítimas tentam recuperar R$ 9,3 bilhões supostamente perdidos em investimentos feitos por Glaidson.

A G.A.S. Consultoria, com sede em Cabo Frio, na Região dos Lagos, seria utilizada para um esquema de pirâmide chamado 'ponzi', que prometia um retorno financeiro insustentável em relação ao total investido. A empresa recebia aportes financeira e prometia gerar lucros de 10% por mês aos clientes. Toda quantia, no entanto, ficava com Glaidson e outros sócios.

Até 2014, o Faraó dos Bitcoins trabalhava como garçom em Búzios . Cerca de 5 anos depois, ele abriu empresas de consultoria e investimento no mercado de criptomoedas. Somente a G.A.S. Consultoria possuía um capital social de R$ 75 milhões. Além disso, o esquema movimentou cerca de R$ 38 bilhões.