Linha Vermelha apresentou trânsito intenso na saída para o Carnaval - Reprodução

Linha Vermelha apresentou trânsito intenso na saída para o CarnavalReprodução

Publicado 16/02/2023 19:02 | Atualizado 16/02/2023 19:18

Rio - A cidade do Rio apresentou intensos congestionamentos no início da noite desta quinta-feira (16), último dia antes do Carnaval. Diversas vias expressas registraram trânsitos, como a Linha Vermelha e a Ponte Rio-Niterói, devido ao excesso de veículos.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o trânsito em toda a cidade chegou a 173 km às 18h. A média nas últimas três quintas-feiras no mesmo horário foi 119 km. Às 17h, o congestionamento atingiu 154 km. A média nas últimas três quintas para este horário foi 81 km.

De acordo com o COR, a Linha Vermelha tem congestionamento entre o Fundão e o Parque das Missões. A melhor opção é a Avenida Brasil e depois acessar pela Washington Luiz, mesmo para quem vai pegar a Dutra. A Avenida Brasil também apresenta congestionamentos desde a Penha, na Zona Norte do Rio.

Já o sentido Niterói da Ponte Rio-Niterói marcou 40 minutos de travessia às 17h20, segundo a Ecoponte. Às 18h40, o tempo caiu para 36, mas o fluxo de veículos continuou intenso. A previsão é que mais de 96 mil veículos passem em direção a Niterói e Região dos Lagos nesta quinta-feira (16).

A concessionária ainda prevê uma circulação de cerca de 1,9 milhão de carros na via durante o Carnaval 2023, entre os dias 15 e 27 de fevereiro.