Morador de comunidade em São Gonçalo denuncia uso de força desproporcional de PMs durante abordagem Reprodução

Publicado 16/02/2023 18:13 | Atualizado 16/02/2023 18:54

Rio - Um grupo de moradores da comunidade do Coió, no bairro Lindo Parque, em São Gonçalo, fez uma série de vídeos para denunciar um suposto abuso de autoridade cometido por PMs na abordagem ao líder comunitário da região, nesta quarta-feira (16). Segundo o relato do morador, identificado como Claudinho, os policiais já chegaram ao local alterados e o agrediram durante uma revista.



Na filmagem, o líder comunitário explica que aguardava com outros moradores a chegada de agentes da prefeitura de São Gonçalo, que prestariam assistência às famílias que perderam tudo nas enchentes de segunda-feira. Foi nesse momento que os PMs do 7º BPM (São Gonçalo) chegaram.

"Nós todos aqui conversando, esperando o pessoal da ação social. Decidimos nos aproximar ao ver que tinham parado uns rapazes que estavam aqui. Ao nos aproximar, um dos policiais, muito alterado, começou a nos xingar. Xingou a mulher de um amigo nosso. Perguntou o que estávamos fazendo ali e dissemos que só estávamos olhando. Ele continuou xingando e mandou que eu fosse para a parede", disse Claudinho.



O morador contou que obedeceu, mas o PM já se aproximou o agredindo. "Ele começou a me bater. Me dar chutes na canela e os moradores começaram a filmar. Me enforcaram, me bateram, estou com um hematoma no braço e a vista vermelha, porque ao me enforcar ele acertou minha vista. Uma humilhação danada. Me deixou seminu", contou.



Um dos registros também mostra um militar conversando com moradores que questionavam a abordagem. Nas imagens, ele chega a justificar o uso de força: "ele desacatou o policial, essa é a questão", diz o PM, justificando a condução de Claudinho.



O líder comunitário contou ainda que foi ameaçado de morte. De acordo com o relato, um dos policiais disse que ele "pagaria pelo que aconteceu". "Uma ação bruta, uma força excessiva, um abuso de autoridade", comenta.



A publicação, compartilhada nas redes, termina com o morador pedindo ajuda do Governo do Estado e também do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL).



"Fica aqui a minha indignação contra esses policiais. Quero que esse vídeo chegue ao governo do estado e ao prefeito da cidade. Que seja a última vez. Não podemos ser tratados assim. Estamos com várias famílias alojadas aqui na entrada da comunidade por causa das enchentes. Precisamos de ajuda e não que a polícia venha aqui para nos bater, nos xingar", finalizou.



Procurada, a Polícia Militar afirmou que o líder comunitário se dirigiu aos PMs de forma truculenta e questionando a abordagem feita contra um segundo morador. Segundo a nota, ele não obedeceu às orientações dos policiais e, por isso, foi imobilizado e algemado.

"O homem foi imobilizado e algemado, sendo conduzido à 73ª DP, onde foi autuado por Desacato, Resistência, Desobediência e Agressão contra um dos policiais. O homem abordado inicialmente também foi conduzido como testemunha dos fatos", finalizou.