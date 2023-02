Um adolescente de 14 anos foi baleado ao lado da mãe, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio - Reprodução

Um adolescente de 14 anos foi baleado ao lado da mãe, em Senador Camará, na Zona Oeste do RioReprodução

Publicado 16/02/2023 18:09

Rio – Um adolescente de 14 anos foi baleado, nesta quarta-feira (15), ao lado da mãe, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Ele não teve a identificação revelada.

Câmeras de segurança conseguiram flagrar o momento. O menino estava no mercado em que a mãe trabalha, conversando com ela, de costas para a porta do estabelecimento, enquanto a mulher limpava o caixa. Os dois, então, perceberam uma movimentação estranha do lado de fora e estavam indo para a parte de trás da loja quando um tiro atingiu a perna do jovem.

Ele tinha ido ao trabalho da mãe após ter sido liberado da escola por conta de uma operação policial na região.

As imagens mostram ainda o que houve na calçada do mercado um pouco antes do acontecimento: um rapaz aparece correndo descalço em frente ao estabelecimento, seguido por outros dois homens armados. As cenas seguintes são no comércio, do menino deitado no chão, a mãe desesperada e um funcionário do açougue do mercado tirando o avental para fazer de torniquete no ferimento do jovem.

Logo depois, o rapaz é carregado para fora do mercado, e a mãe pede ajuda para levá-lo para o hospital. Um homem que está em frente a um carro ignora o pedido da mulher, mas pessoas que estavam no mercado se solidarizam, colocam o rapaz em um outro carro e o transportam para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, ainda na Zona Oeste.

Ele passou por uma cirurgia para colocar um pino na perna e está internado para observação. O jovem não corre risco de morrer.

Segundo policiais militares do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer), que estavam atuando na Operação Estação Segura, equipes da unidade se depararam com suspeitos armados e um deles simulou arremessar uma granada. No tal momento, a equipe reagiu efetuando disparo de arma de fogo. Os homens fugiram deixando cair um rádio comunicador.

Mais tarde, os policiais foram informados de que uma pessoa havia ficado ferida por estilhaços próximo ao local da ocorrência e foi socorrida ao Hospital Municipal Albert Schweitzer. Ainda de acordo com os agentes, segundo o relato da mãe da vítima, na fuga os criminosos passaram próximo a eles e teriam efetuado disparos de arma de fogo.

A ocorrência foi encaminhada para a 34ª DP (Bangu).