Movimentação na Marquês de Sapucaí nesta quinta-feira(16). Foto: Reginaldo Pimenta/Agência O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/02/2023 16:11 | Atualizado 16/02/2023 16:15

Rio - A Fundação Rio-Águas trabalha, nesta quinta-feira (16), em conjunto com a Secretaria de Conservação na limpeza do Canal do Mangue e do Rio Papa-Couve, que passa sob a Marquês de Sapucaí. De acordo com o órgão, a limpeza ocorre desde janeiro mas foi intensificada após as fortes chuvas do último dia 7, que deixaram a passarela do samba completamente alagada.



Além disso, estão sendo executadas melhorias no sistema de captação da água da chuva em vias do entorno da Passarela do Samba.