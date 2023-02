Na foto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Mattos e o subprocurador-geral, Marfan Martins Vieira. - Reprodução/Ministério da Justiça

Na foto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Mattos e o subprocurador-geral, Marfan Martins Vieira.Reprodução/Ministério da Justiça

Publicado 16/02/2023 22:50

Rio - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou, nesta quarta-feira (15), que o Ministério Público do Rio de Janeiro, juntamente com a Polícia Federal (PF), irá voltar a investigar as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O anúncio foi feito durante uma reunião com o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Mattos, para tratar do assunto.

”Vamos trabalhar em parceria, Ministério da Justiça, Polícia Federal e Ministério Público do Rio de Janeiro, visando o andamento e a conclusão das investigações”, afirmou o ministro.

Durante a reunião, foram discutidas ações e estratégias de cooperação no combate ao crime organizado do Rio de Janeiro e, em especial, o caso Marielle.

“A ideia é fortalecer a força-tarefa do MPRJ já existente destinada, exclusivamente, a apurar os desdobramentos dos mandantes do crime, para que a Polícia Federal, que já acompanha o caso, nos auxilie de uma forma mais direta na investigação, juntamente com a Polícia Civil do Rio de Janeiro”, disse o procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos.

Em sua posse no Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino assumiu o compromisso de que a Polícia Federal iria apurar o assassinato da vereadora Marielle Franco.

“Eu disse à ministra Anielle e à sua mãe que é uma questão de honra do Estado brasileiro empreender todos os esforços possíveis e cabíveis, e a Polícia Federal assim atuará, para que esse crime seja desvendado definitivamente e nós saibamos quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle Franco naquele dia no Rio de Janeiro", afirmou o ministro na ocasião, referindo-se à titular da pasta da Igualdade Racial