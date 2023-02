Suspeito foi detido com fios e barras de cobre na estação Jardim Oceânico - Divulgação

Publicado 16/02/2023 19:55 | Atualizado 16/02/2023 20:14

Rio - Um homem de 38 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (16) por furtar cabos e barras de cobre em um ônibus na estação do BRT Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Os guardas municipais da 6ª Inspetoria (Madureira) foram acionados por um fiscal do BRT que flagrou a ação. Com isso, o suspeito foi detido no interior do veículo após se esconder entre os bancos. Ele carregava cerca de 12 metros de fios de cobre e uma barra do mesmo material, com cerca de 2m, que estava cortada ao meio.

Os agentes também apreenderam uma faca de cozinha, que teria sido utilizada pelo homem para remoção dos objetos. Após o flagrante, ele foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca).