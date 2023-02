Guardas do Grupamento de Apoio ao Turista (GAT) prenderam em flagrante um homem por importunação sexual contra uma passageira de um ônibus de viagem por aplicativo - Divulgação / GAT

Guardas do Grupamento de Apoio ao Turista (GAT) prenderam em flagrante um homem por importunação sexual contra uma passageira de um ônibus de viagem por aplicativoDivulgação / GAT

Publicado 16/02/2023 18:32 | Atualizado 16/02/2023 19:14

Rio - Guardas do Grupamento de Apoio ao Turista (GAT) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (16), um homem de 31 anos acusado de importunar sexualmente uma passageira de um ônibus de viagem por aplicativo, na Urca, na Zona Sul. O suspeito também era passageiro do coletivo e os agentes foram acionados pelo próprio motorista do veículo.

Ao verificar a denúncia, os guardas encontraram a vítima, de 33 anos, chorando dentro do ônibus. Ela afirmou que o homem passou a mão em sua genitália. Ele negou, mas testemunhas confirmaram a versão da vítima. Após a prisão, o suspeito e a mulher foram levados para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.