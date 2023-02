Varíola dos macacos - Divulgação / Ministério da Saúde

Varíola dos macacosDivulgação / Ministério da Saúde

Publicado 16/02/2023 17:54 | Atualizado 16/02/2023 18:20

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) registrou, nesta quinta-feira (16), o total de 1.375 casos confirmados de varíola dos macacos (monkeypox) no Rio de Janeiro. Além disso, 148 pacientes são tratados como diagnósticos possíveis e 333 seguem em investigação.

Ao todo, a pasta foi notificada de 5.123 casos, mas 3.267 já foram descartados. Desde o início do surto da doença, cinco pessoas morreram no estado. Todas os seis pacientes em tratamento com Tecovirimat estão com o procedimento concluído. Os dados são do Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS-RJ) e foram atualizados às 16h42.

Nesta quinta-feira, o número de casos confirmados caiu em relação à atualização de terça-feira. De acordo com a SES, isso aconteceu porque o sistema havia registrado pacientes de cidades fora do Estado do Rio. Com isso, houve um reajuste nos dados, procedimento feito rotineiramente.

Com a informação atualizada, a Região Metropolitana I totaliza 1.163 pacientes infectados. Também foram registrados 143 na Região Metropolitana II, 18 na Baixada Litorânea, 11 no Médio Paraíba, oito no Norte Fluminense, sete na Região Serrana, três na Baía de Ilha Grande, dois no Noroeste do Estado do Rio, um no Centro Sul e 19 não informados.

Do total de pacientes, 1.258 são homens, o que corresponde a 91,5%. Além disso, são 967 casos em pessoas entre 20 e 39 anos, a faixa etária mais atingida. A SES também informa que a principal forma de contágio permanece sendo o contato sexual, representando 34,25% dos casos.