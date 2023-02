MC Poze do Rodo é investigado em denúncia de agressão contra ex-empresário - Divulgação

MC Poze do Rodo é investigado em denúncia de agressão contra ex-empresárioDivulgação

Publicado 16/02/2023 15:49 | Atualizado 16/02/2023 16:10

Rio - Policiais da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do Mc Poze do Rodo, na tarde desta quinta-feira (16), em investigação de agressão contra o ex-empresário dele. No entanto, o cantor não foi encontrado em sua residência no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, e nada foi apreendido.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Neilson dos Santos Nogueira, as investigações continuam em andamento. MC Poze do Rodo não comentou sobre a ação da Polícia Civil em sua residência e, na mesma tarde em que agentes tentavam cumprir os mandados, publicou uma mensagem em suas redes sociais dizendo estar "em paz". Procurada, a assessoria do MC disse que, por enquanto, não vai se pronunciar.

Ex-empresário denuncia agressão

Em um programa de TV, no último dia 9, o ex-empresário do MC Poze do Rodo, Renato Medeiros, denunciou ter sido agredido pelo cantor. O homem afirma que Poze estava entre as pessoas que participaram de uma sessão de espancamento contra ele. Renato apareceu na entrevista com o braço quebrado.

Na ocasião, a assessoria do cantor disse que Renato estava envolvido no furto de uma joia do MC e, assim que o ocorrido foi descoberto, houve uma briga. "A gravíssima acusação feita contra o artista já é objeto de investigação e a verdade será apurada. Além de nenhuma participação do artista neste episódio, indicamos que Renato Medeiros foi identificado como autor de furto de uma joia do cantor, assim como ter se envolvido em uma briga quando descoberto", informou a assessoria do artista.