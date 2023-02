No Sambódromo, a estrutura da 6ª DP (Cidade Nova) funcionará no Setor 11 durante os dias de desfile - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 16/02/2023 21:50

Rio - A Polícia Civil contará com um reforço operacional em seu efetivo e ganhará uma delegacia temporária na Marquês de Sapucaí, devido aos próximos dias de Carnaval. Com início nesta sexta-feira (17), o esquema especial inclui maior efetivo em unidades, abrindo portas de emprego extraordinário para 3 mil agentes.

Durante os dias da folia, as Delegacias de Atendimento à Mulher (Deams) e a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) terão reforço de 50% do efetivo. Esta última ainda contará com guias bilíngues da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) para auxiliar no acolhimento aos turistas estrangeiros. Na orla de Copacabana, eles auxiliarão no preenchimento do RO on-line, disponível também em inglês e espanhol.



No Sambódromo, a estrutura da 6ª DP (Cidade Nova) funcionará no Setor 11 durante os dias de desfile. O atendimento na unidade acontecerá das 18h às 6h, para garantir o acolhimento e atendimento ao público que vai acompanhar as escolas de samba.



No local, os policiais irão confeccionar registros de ocorrência, já iniciando a investigação durante o evento. A delegacia temporária também está preparada para a lavratura de autos de prisão em flagrante e termos circunstanciados.



Uma equipe multidisciplinar vai atuar no local, com delegados, agentes, peritos criminais, peritos legistas e policiais de delegacias especializadas, como Deam, Deat, Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).



As policiais da Deam realizarão ações de conscientização e prevenção à violência contra a mulher no Sambódromo e em outros municípios do território fluminense, em conjunto com a Patrulha Maria da Penha.



Também na Marquês de Sapucaí, a Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos (CFAE) vai realizar a vistoria dos fogos de artifício e da cautela de armas de fogo.