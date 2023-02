Jhonny Baggio, de 36 anos, deixa esposa e filha - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 16/02/2023 13:31 | Atualizado 16/02/2023 15:31

Rio - Jhonny Baggio, de 36 anos, morreu ao ser eletrocutado por um cabo de energia no bairro Campos Elyseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na madrugada desta quarta-feira (15). Jhonny foi atingido na cabeça por um fio de alta tensão que se desprendeu de um poste quando chegava em casa, na Rua Afonso Guimarães.



Segundo relatos de familiares, Jhonny voltava para casa após o trabalho como motorista de caminhão. A rua onde ele morava estava sem energia no momento em que ele passou. Antes de acertá-lo, o fio teria se soltado de uma peça de madeira que se rompeu no poste.



O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para a ocorrência, por volta das 1h da madrugada, mas já encontraram Jhonny sem vida.



O motorista, que deixou mulher e filha, foi enterrado no fim da tarde de quarta, no Cemitério de Nossa Senhora do Belém, no bairro Carolina, também em Duque de Caxias.



Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram a morte de Johnny: "Pior bom dia que eu podia ter. Jhonny ainda me mandou mensagem domingo e fiz chamada de vídeo para falar com ele e com a Alice", comentou a prima, Marcelle Baggio, em postagem no Twitter.



Mário Monteiro, amigo de infância de Jhonny, também falou sobre a partida precoce. "Dói muito ver um amigo de infância partindo. Passa um filme na minha cabeça de todos os momentos que passamos, que Deus te receba em seus braços", comentou.

A Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia na região, disse em nota que lamenta profundamente o acidente ocorrido com Jhonny na madrugada desta quarta-feira. Segundo a companhia, as circunstâncias do caso estão sendo apuradas pela empresa, que também declarou manter contato com a família da vítima para prestar apoio.