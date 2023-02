Pagamento com cartão digital já está disponível no VLT - Divulgação

Publicado 16/02/2023 13:55 | Atualizado 16/02/2023 14:35

Rio – O VLT Carioca implantou, nesta segunda-feira (13), a opção de compra da passagem com o cartão digital Riocard Mais, que permite o uso de crédito, débito e PIX por meio do celular.

A novidade oferece aos passageiros mais um meio de pagamento e facilita a validação, principalmente para turistas que não possuem o cartão físico. Para fazer uso do recurso, é necessário ter um celular android com a tecnologia NFC, baixar o aplicativo Riocard Mais e gerar um novo cartão em formato digital – apenas uma passagem pode ser comprada por viagem com ele. Vale lembrar que não é necessário estar conectado à internet para pagar a tarifa do transporte, basta aproximar a tela do telefone ao validador.

“O VLT é o modal mais moderno do Rio e isso vai além da captação de energia pelo solo. Queremos estar na vanguarda em todos os quesitos e o pagamento digital faz parte disso. É mais uma facilidade que reafirma o nosso compromisso em oferecer um serviço cada vez melhor, atendendo às necessidades dos nossos clientes”, declara o diretor presidente do VLT Carioca, André Costa.

A fiscalização permanecerá sendo realizada por agentes do VLT no interior dos trens. Equipes passaram por um período de treinamento para aprender como operar de acordo com o novo sistema, no qual o pagamento digital será conferido pela aproximação do celular do fiscal ao do passageiro.

O cartão físico continua sendo aceito normalmente em todos os validadores. A recarga pode ser feita pelo aplicativo e validada nos terminais de consulta em todas as estações e paradas do meio de transporte.

O VLT Carioca ressalta que é necessário usar o mesmo tipo de cartão para realizar as integrações com ônibus municipais e intermunicipais, trens e barcas, assim como a transferência entre linhas no sistema do VLT.

“O Riocard Mais é o primeiro cartão digital do Brasil com caráter multimodal, podendo ser usado em todos os meios de transporte da região metropolitana. Nossa perspectiva de crescimento é bem otimista, acreditamos em uma grande aceitação pelos passageiros do VLT”, afirma Melissa Sartori, gerente de marketing da Riocard Mais.