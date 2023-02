Adolescentes foram conduzidos à Delegacia de Homicídios da Capital - Divulgação

Publicado 16/02/2023 14:08 | Atualizado 16/02/2023 14:20

Rio - Dois adolescentes de 14 anos, suspeitos de matarem o farmacêutico Anderson Bruno de Almeida Matos , foram apreendidos nesta quarta-feira (15) em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Os animais exóticos, como tucanos, que haviam sido roubados, foram recuperados.

O paradeiro da dupla foi descoberto após diligências em Japeri e em Seropédica, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram vistos saindo da casa de Anderson com alguns pertences e com as aves. A dupla também teria levado o carro da vítima.

Anderson, de 47 anos, que morava sozinho, foi encontrado pela mãe enforcado e com a cabeça dentro de uma bacia com água dentro de sua casa. O crime aconteceu na Rua Leocádia, em Realengo, no último sábado (11).

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 14ºBPM (Bangu) foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio em Realengo, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o comando da unidade, o fato foi constatado no interior de uma residência na Rua Leocádia. A área foi isolada e o caso ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital.