Anderson Bruno foi encontrado morto enforcado dentro de casa - Rede Social

Anderson Bruno foi encontrado morto enforcado dentro de casaRede Social

Publicado 13/02/2023 13:13 | Atualizado 13/02/2023 14:29

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do farmacêutico Anderson Bruno de Almeida Matos, 47 anos, que ocorreu no sábado (11) em Realengo, na Zona Oeste do Rio. O corpo da vítima foi encontrado no mesmo dia dentro de casa e três filhotes de tucanos que moravam com ele foram roubados.

A vítima, que morava sozinha, foi encontrada pela mãe enforcado e com a cabeça dentro de uma bacia com água. O crime aconteceu na Rua Leocádia, em Realengo. Ainda não há informação sobre o paradeiro dos suspeitos.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte da vítima. "Perdemos para o crime um jovem e talentoso farmacêutico. Anderson Bruno de Almeida Matos era competente, inteligente, divertido, bom amigo, bom filho, o melhor chefe que tive. Os monstros que fizeram isso conheciam a casa por dentro? Algum falso amigo? Alguém que trabalhou lá? Eles tem que ser caçados, presos, sofrer na cadeia o que fizeram ele sofrer! Justiça! ", escreveu uma amiga da vítima.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 14ºBPM (Bangu) foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio em Realengo, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o comando da unidade, o fato foi constatado no interior de uma residência na Rua Leocádia. A área foi isolada e o caso ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital.

De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar e localizar os autores. Ainda não há informações sobre o local do velório e enterro de Anderson.