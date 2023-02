Marcos Vinicius, analista de RH do Instituto Brasileiro Pró-Educação Trabalho e Desenvolvimento - Divulgação

Publicado 14/02/2023 00:00

No começo de ano a movimentação no mercado de trabalho faz com que surjam novas oportunidades de vagas de emprego e estágio. Para se sair bem em uma entrevista, a preparação começa ao estruturar o currículo. Esse documento deve ser escrito de forma simples e objetiva, pois ele irá conduzir os principais pontos que serão abordados na conversa com o entrevistador.



O currículo deve estar bem dividido, formatado e organizado para facilitar a leitura. Escolher a fonte das letras também é importante, para que o documento seja lido com agilidade. As informações pessoais devem constar primeiro, logo após, apresente a sua formação acadêmica ou escolaridade, as principais habilidades e informações adicionais. Inclua apenas o que for relevante à vaga de seu interesse e liste as suas experiências profissionais em ordem cronológica, com destaque para o período de atuação, as atividades realizadas e os principais resultados obtidos.



Já nos processos seletivos de estágio existem pontos que enchem os olhos dos recrutadores e fazem com que um currículo, mesmo sem experiência profissional, se destaque. Para tanto, inclua no documento as aulas extracurriculares, trabalho voluntário, palestras, intercâmbio, idiomas etc.



Passando para as fases de entrevistas e dinâmicas de grupo, é de extrema importância ser pontual e investir no marketing pessoal. Uma boa comunicação, é essencial para ter um bom desempenho nos processos seletivos, e não se esqueça de que "a prática é a mãe da excelência". Pratique e desenvolva esta habilidade. Explicite seus conhecimentos, formação, competências, experiências e demonstre como isso tudo agregará valor à corporação. Se concentre em destacar as principais habilidades que irão auxiliá-lo a conquistar a vaga na qual se candidatou.



No caso de perguntas direcionadas a você, é fundamental que preste bastante atenção no que está sendo perguntado, para que assim, você tenha a oportunidade de dar respostas assertivas e objetivas. Uma dica valiosa para te ajudar nessa etapa é apostar no desenvolvimento do autoconhecimento, pois ninguém irá te conhecer melhor que você mesmo. Em entrevistas coletivas, ter inteligência emocional é essencial para saber lidar com as emoções que podem surgir durante um processo seletivo.



Para saber o que a companhia espera do profissional que irá ocupar a posição a qual você se candidata, é essencial pesquisar sobre a empresa contratante. Procure sobre a sua história e qual é o foco da companhia, quem são os clientes, e visualize as suas redes sociais.



Com base nessas referências, você poderá linkar os objetivos da empresa, com suas experiências anteriores, o que poderá trazer visibilidade ao seu perfil profissional ao longo do processo seletivo.



Se porventura você não for aprovado em algum processo seletivo, fique atento aos feedbacks e aproveite para se aperfeiçoar. Tenha em mente que seu perfil profissional pode ser adequado para outra oportunidade e que todas as experiências nos dão subsídios para o sucesso profissional.

*Marcos Vinicius, analista de RH do Instituto Brasileiro Pró-Educação Trabalho e Desenvolvimento