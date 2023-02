31/01/2023 - O secretário estadual de Infraestrutura e Cidades, Uruan Cintra de Andrade, chega ao edifício Le Monde na Barra da Tijuca para participar de podcast com o jornalista e estrategista político, Jackson Vasconcelos. Foto Michel Filho/SEIC - Michel Filho/ Divulgação

Publicado 10/02/2023 00:00

Quando entrei pela primeira vez, em 2019, no prédio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), fui recebido por uma antiga e querida servidora. Com olhar sereno e fala mansa, ela me olhou nos olhos e disse que eu não ficaria à frente do órgão por muito tempo, já que eu não fazia parte da família. Segui em frente e fui compreendendo, aos poucos, o sentido daquelas palavras.



Não era revolta. Era cuidado com a sua “casa”, que completa este mês 80 anos de histórias, garantindo o desenvolvimento de todos os 92 municípios fluminense. Nas oito décadas de fundação, a família DER-RJ construiu uma sólida malha rodoviária, que não apenas encurtou caminhos entre cidades e assegurou o escoamento de produções, mas facilitou a circulação de turistas pelo estado, abençoado com belezas naturais, praias paradisíacas e montanhas imponentes.



Conectamos pessoas e oportunidades. Hoje, são cerca de 6 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Temos 1,2 mil quilômetros de estradas vicinais, e nos próximos quatro anos, a principal meta e maior desafio é levar asfalto de qualidade para 70% dessas vias, tão importantes para a produção agrícola.



Sob o comando do governador Cláudio Castro, o Departamento de Estradas de Rodagem tem ajudado a construir um estado forte. Uma malha com pavimento de qualidade permite que o desenvolvimento chegue a todas as regiões, com a instalação de empresas e indústrias, geração de renda e, consequente, o fortalecimento da economia local. Nossa preocupação é dar a todos os municípios as mesmas vantagens que a capital oferece.



Em paralelo, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades, pasta na qual o DER-RJ está vinculado, vai trabalhar em outras frentes: a regularização fundiária, com o Instituto de Terras e Cartografia (Iterj); a construção e conservação de equipamentos públicos como hospitais, escolas e delegacias, por meio da Empresa de Obras Públicas do Estado (Emop-RJ); e a elaboração de modelos construtivos e as novas tecnologias nas intervenções públicas. com o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA).



Nessa comemoração pelos 80 anos do DER-RJ, reiteramos o nosso compromisso com a história da instituição e também lançaremos um olhar para o futuro, fazendo com que o departamento seja, cada vez mais, um órgão no qual temos orgulho de pertencer.



Que venham as próximas oito décadas de conquistas e sucesso!

*Uruan Andrade é Secretário estadual de Infraestrutura e Cidades