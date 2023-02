Sérgio Romay - Jucerja - Divulgação

Publicado 07/02/2023 06:00

É com a missão de inovar que a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) inicia o ano de 2023. Para isso, concebemos um projeto pioneiro que vai facilitar ainda mais a vida do empresário fluminense: a emissão de certificado digital. Atuando como uma Autoridade de Registro, a Jucerja é a primeira Junta Comercial do Brasil a emitir o E-CPF (certificado para pessoa física) e o E-CNPJ (certificado para pessoa jurídica).



Usuários de qualquer lugar do mundo, independentemente de utilizar os nossos serviços, já podem adquirir o certificado digital através do portal da Junta Comercial. O certificado é a identidade virtual de uma pessoa ou empresa, que garante autenticidade e segurança em transações online, assinaturas de documentos eletrônicos, além do acesso a portais do governo e envio de informações.



Para o empresário, a novidade significa mais agilidade e menos burocracia, uma vez que ele não precisa mais recorrer a outras certificadoras. Assim, poderá adquirir o certificado com o melhor preço do mercado e com maior facilidade e rapidez, já que o banco de dados da Jucerja armazena grande parte das informações e documentos de seus usuários. Além disso, todo o processo pode ser feito de forma 100% online, por meio de uma videoconferência. Ou seja, o empresário não precisa sair de casa para adquirir o documento.



O pioneirismo já faz parte da história da Jucerja. Em 2020, em meio à pandemia da covid-19, lançamos, em parceria com o Serpro, o Biovalid, um aplicativo de reconhecimento facial, para assinatura digital. Somos a primeira e única Junta Comercial do país a contar com essa ferramenta. Com o Biovalid, o empresário pode fazer todo o processo de constituição, alteração e extinção de empresa pelo celular, por apenas R$ 5 cada assinatura.



Há quase três anos, somos uma autarquia 100% digital - ou seja, não utilizamos papel em nossos processos. Por isso, não medimos esforços na modernização do nosso sistema. Em abril do ano passado, fizemos um investimento de cerca de R$ 8 milhões no nosso data center e estamos sempre buscando melhorias e novas ferramentas para facilitar a vida do empresário.



Estas ações geraram um impacto positivo no tempo de abertura de uma empresa. Uma constituição, que já levou meses, dias e horas para ser concluída, hoje é realizada em média de 40 minutos. O último registro, em dezembro de 2022, foi de 32 minutos.



Em 2022, também mantivemos a média anual de empresas abertas. No total, foram 72.831 e por muito pouco não atingimos a marca histórica de 2021, quando foram registradas 72.894 constituições, maior número nos 214 anos da Jucerja.



Para 2023, já estamos trabalhando em dois novos projetos inovadores, que ajudarão o usuário a ter seus dados protegidos, evitando fraudes e, seguindo a orientação do governo do estado, continuaremos buscando novas soluções para agilizar, facilitar, simplificar e desburocratizar os processos e modernizar a máquina pública. A Jucerja estende o tapete vermelho para o empresário fluminense e para todos aqueles que querem investir no Estado do Rio de Janeiro.

Sergio Tavares Romay é presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja)