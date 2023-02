Paulo Kendi T. Massunaga é presidente Executivo da AEERJ - Divulgação

Paulo Kendi T. Massunaga é presidente Executivo da AEERJDivulgação

Publicado 03/02/2023 06:00

No mês que vem, no dia 1º de março, nossa cidade completará 458 anos e eu pergunto: o Rio de Janeiro continua lindo? Sem dúvidas seguimos concordando com os versos cantados por Gilberto Gil. Afinal, como não apreciar nosso deslumbrante cenário natural? Mas, à parte de nossas belas paisagens, o Rio de Janeiro ainda precisa melhorar muito em vários aspectos a fim de ocupar o topo da lista das cidades mais maravilhosas.

Em recente análise feita pela Bloom Consulting, consultoria especializada Nation Branding, foi avaliada a performance de cem municípios brasileiros mais populosos, nos quesitos visitar, viver e investir, além de um ranking geral. O Rio figurou em 3º lugar da lista nos tópicos: viver, investir e geral. E ocupou o 2º lugar no quesito visitar.



A metodologia da consultoria combina resultados de ranqueamento do Google e estatísticas para apontar os municípios brasileiros que apresentam as melhores práticas em promoção, visibilidade e a busca proativa de turistas em sites de buscas. São Paulo ocupou o 1º lugar em todos os quesitos avaliados. No ranking geral e nos campos investir e viver, a terra da garoa foi seguida por Curitiba e Rio. Porém, na categoria visitar, São Paulo foi seguido pelo Rio de Janeiro e, só então, por Curitiba.



A Economia do Rio de Janeiro é baseada principalmente no turismo, na indústria de petróleo e gás e na indústria naval. O turismo é uma fonte vital de renda para a cidade, que atrai milhares de visitantes todos os anos. Embora o Rio tenha muito a oferecer, a cidade ainda enfrenta muitos desafios. A falta de investimento em infraestrutura, Educação e Saúde afetam a qualidade de vida da população. Sem falar nos índices de criminalidade que assolam nosso cotidiano. O desemprego e o crescente número de moradores de rua são problemas constantes. A degradação e abandono público de algumas áreas da cidade são gritantes. O descaso é imenso e os as dificuldades, inúmeras.



Esse mês a cidade recebe o Carnaval, uma das maiores festas de nosso calendário. Assim, o Rio “se veste” especialmente para a ocasião: veremos policiamento ostensivo por todos os lados, praças arrumadas, garis em todos os cantos, operações de fiscalização, enfim, um verdadeiro choque de ordem urbana. Mas uma hora a folia acaba.



Para superar todos esses desafios e ser uma cidade exemplar tanto para turistas como para seus moradores, são necessários investimentos certeiros. Providências devem ser tomadas por parte da administração pública municipal no que tange à conservação e manutenção dos espaços públicos, cuidar da (des)ordem urbana, investir sempre em obras que visem a melhoria do dia a dia da população, entre outros.



O Rio, apesar dos pesares, continua resistindo bravamente aos desafios impostos diariamente para seguir merecendo o título de Cidade Maravilhosa. É necessário um esforço conjunto de entidades públicas e privadas, além da sociedade civil, para manter nossa esperança. A Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro (AEERJ) segue acreditando no potencial da nossa cidade. Estamos presentes para contribuir no que for possível e necessário para fazer jus aos belíssimos versos de Gilberto Gil.

Paulo Kendi T. Massunaga é presidente executivo da Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro (AEERJ)