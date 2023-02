Por volta das 18h, o tempo de travessia, segundo a concessionária, era de 1h - Ludmila Lopes (RC24h)

Por volta das 18h, o tempo de travessia, segundo a concessionária, era de 1hLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 13/02/2023 21:53

Rio - Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um ônibus, na tarde desta segunda-feira (13), na Ponte Rio-Niterói, na altura do pórtico 15, sentido Niterói. Por volta das 17h15, três faixas da pista tiveram que ser interditadas devido à ocorrência. Um outro acidente também deixou uma vítima ferida.

A Ecoponte, concessionária responsável pela via, foi acionada e enviou um guincho e equipes de socorro médico. Ao chegarem no local, a vítima já havia morrido.

Já por volta das 17h50, a concessionária registrou um novo acidente na descida do vão central, sentido Rio, envolvendo um carro e uma moto. Equipes da concessionária foram acionada novamente e a Polícia Rodoviária Federal também foi chamada. Uma vítima foi socorrida e levada para o Hospital Souza Aguiar. O estado dela é desconhecido.

Por volta das 18h, o tempo de travessia da ponte, segundo a concessionária, era de 1h. Na Linha Vermelha e no Viaduto do Gasômetro o trânsito também sofreu com lentidão.

De acordo com as últimas atualizações da concessionária, a pista sentido Niterói já foi totalmente liberada, mas ainda apresenta lentidão da Reta do Cais até a descida do Vão Central, com 40 min de travessia.