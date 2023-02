Policiais da 60ª DP (Campos Elíseos) prendem acusado de extorsão, nesta segunda-feira (13) - Divulgação

Publicado 13/02/2023 19:10 | Atualizado 13/02/2023 19:31

Rio - Policiais da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam, nesta segunda-feira (13), um homem suspeito de extorsão. Ele foi capturado no bairro de Curicica, na Zona Oeste da capital. Segundo as investigações, o homem integrava a quadrilha denominada Rei do Pix Palito.

A extorsão consistia em abordar a vítima, exigindo que entrasse em um veículo onde estava um membro do grupo, com um computador. Os suspeitos permaneciam com a pessoa até conseguirem extrair dela os valores.



Contra o autor foi cumprido mandado de prisão. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.