A ação resultou em quatro armas apreendidas, sendo um #Fuzil Colt M4 cal. 5.56 e três pistolas 9mm.Divulgação

Publicado 13/02/2023 17:52 | Atualizado 13/02/2023 18:50

Rio - Policiais do 12º BPM (Niterói) entraram em confronto com criminosos durante policiamento pela comunidade Coronel Leôncio, no Fonseca, em Niterói. Quatro homens morreram no local.

Os agentes foram atacados por disparos de arma de fogo e houve confronto. Após os tiros, os militares encontraram quatro suspeitos atingidos, já sem vida, além de outros dois feridos que foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Azevedo Lima.

Na ação foram apreendidos um fuzil, três pistolas, cinco rádios comunicadores, material entorpecente a ser contabilizado e dinheiro em espécie.