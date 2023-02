Chuva forte castiga bairros de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio - Reprodução/ Rede social

Rio - A chuva forte voltou a castigar a Região Metropolitana e a Zona Norte do Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira (13). Diversos bairros do município de São Gonçalo, muito afetados pelas últimas chuvas , voltaram a sofrer com enchentes. Houve registros de alagamentos nos bairros de Itaúna, Boaçu, Alcântara, Galo Branco, Gradim, Neves, Porto Novo e Bairro Vermelho. Vídeos e imagens publicados nas redes sociais mostram motoristas se arriscando para ultrapassar os bolsões d'água. A manobra não é aconselhada pela Defesa Civil, que orienta que condutores e pedestres busquem um lugar seguro.

Bairro Gradim em São Gonçalo pic.twitter.com/IfJgL254ER — São Gonçalo VaiMudar (@SG_vai_mudar) February 14, 2023

O Pronto Socorro de São Gonçalo ficou alagado por conta da água que invadiu o local. Veja imagens:

Pronto socorro de SG pic.twitter.com/Hjt5WKLq2m — São Gonçalo VaiMudar (@SG_vai_mudar) February 14, 2023

A Defesa Civil de São Gonçalo informou que o município encontra-se em Estágio de Atenção devido às fortes chuvas que acontecem na cidade desde as 19h30 desta segunda-feira (13). O índice pluviométrico chegou a quase 200mm, ainda em atualização.



Devido a quantidade de precipitação, as sirenes dos bairros Gradim 1 (Pontal) e 2, Patronato, Arsenal, Boa Vista, Engenho Pequeno 4, Engenho Pequeno 5,Engenho Pequeno 2, Porto Novo, Tenente Jardim, Zumbi 1, Zumbi 3, Nova Grécia, Novo México e Itaúna foram acionadas.

Em Niterói também houve registro de alagamentos e a cidade entrou em estágio de atenção às 20h30, devido a forte chuva. De acordo com a prefeitura, há forte incidência de raios e ventos. A Defesa Civil orienta que, em caso de estágio de Atenção, Alerta ou Alerta Máximo, a população evite transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamentos.

Os bairros que registraram maiores acumulados de água em uma hora foram Bonfim (51,6 mm), Tenente Jardim (46,6 mm) e Barreto (33,8 mm).

"Doideira o tanto de chuva que está tendo. Niterói em mais uma noite embaixo d'água. Que Deus proteja todo mundo e nenhuma tragédia aconteça"; "Galera de Niterói e São Gonçalo, muito cuidado com essa chuva, tá muito pesado", escreveram alguns moradores.

Zona Norte é afetada por forte chuva

Os bairros da Zona Norte receberam um grande volume de chuva nas últimas horas, segundo o Centro de Operações Rio. O município entrou em estágio de atenção por volta das 19h50 desta segunda. A chuva ganhou intensidade no Grande Méier e houve registro de chuva muito forte (47,2 mm) na região. São Cristóvão, Grajaú, Tijuca/Muda e Grande Méier também registraram grande volume de água.

Já foram acionadas pela Defesa Civil do município do Rio 15 sirenes em comunidades localizadas em áreas de risco para deslizamentos. Por risco de deslizamentos, a Estrada Grajaú-Jacarepaguá no sentido Grajaú foi interditada. Equipes da Prefeitura foram acionadas e técnicos da GeoRio operam ao longo da via.

A lagoa da Dona Maria, em Vila Isabel, que fica a menos de 200 metros do piscinão da Praça Varnhagen. Alô, @eduardopaes! O que está acontecendo com os piscinões que o Sr fez? #piscinaofail pic.twitter.com/KqrxpKaVjY — reporterdecrime (@reporterdecrime) February 14, 2023

Veja a lista de localidades onde foram acionados alarmes sonoros:



Mangueira 1

Parque Candelária 2

Tuiuti 2

Macacos 3

Matriz 1

Parque Vila Isabel 2

São João 4



Recomendações:

A Prefeitura recomenda que a população tome as seguintes ações preventivas:



– Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;

– Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;

– Não force a passagem de veículos em áreas alagadas;

– Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;

– Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;

– Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;

– Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;

– Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil municipal. Os locais são informados pelo número 199 ou pelo aplicativo COR.Rio;

– Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;

– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).