Tentando escapar da chuva, pedestres caminham pelo Largo do Machado - Pedro Ivo / Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 13/02/2023 20:00 | Atualizado 13/02/2023 21:15

Rio - O Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção por volta das 19h50 desta segunda-feira (13) devido às fortes chuvas no município. A região mais afetada é o entorno do Maciço da Tijuca, nas zonas Norte e Sul da cidade. O mau tempo trouxe transtornos em vários bairros, principalmente nas zonas Norte e Oeste, e comprometeu o serviço de trens da SuperVia. Ao menos 15 sirenes foram acionadas em comunidades da cidade.

De acordo com o Alerta Rio, a estação do Grande Méier registrou o maior acumulado de chuva na última hora, com cerca de 46 milímetros por metro quadrado. Em seguida, os bairros mais afetados são Grajaú e São Cristóvão.

O Centro de Operações do Rio informou que a previsão é de que a chuva permaneça com intensidade moderada a forte durante a noite. Além disso, o aguaceiro deve ser acompanhado de raios.

O estágio de atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

Grajaú-Jacarepaguá parcialmente fechada

De acordo com o Centro de Operações Rio, a Estrada Grajaú-Jacarepaguá, no sentido Grajaú, foi interditada por risco de deslizamento durante as chuvas desta segunda-feira. Equipes da Prefeitura do Rio e da GeoRio atuam no local para informar os motoristas.

Ao todo, 15 sirenes já foram acionadas pela Defesa Civil na cidade em comunicação para riscos de deslizamento desde o início do estágio de atenção, às 19h50.



Sem trem em cinco estações

A chuva forte que caiu no Méier provocou a interrupção do serviço de passageiros nos trens em cinco estações no ramal Santa Cruz na Zona Norte. Praça da Bandeira, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo e Méier, ficaram sem funcionar por cerca de 1h, entre as 19h45 e 20h45.

"R$ 7,40 de passagem pro trem não estar fazendo parada em 5 estações (Meier, Sampaio, Riachuelo, Engenho Novo e Praça da Bandeira) do Maracanã até o Engenho de dentro por causa da chuva", compartilhou uma usuária no Twitter.

Em publicação na rede social, a SuperVia esclareceu que as estações não estavam recebendo trens por conta das fortes chuvas que caíram nas proximidades da estação do Méier.