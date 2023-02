Suspeitos estavam com granadas e pistolas durante ação do Bope no Morro da Covanca - Reprodução

Publicado 13/02/2023 20:42

Rio - Dois suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas, morreram durante um confronto com policiais militares na tarde desta segunda-feira (13) no Morro da Covanca, na Freguesia de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

A troca de tiros aconteceu entre criminosos e policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que realizavam uma ação na comunidade. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos estavam portando pistolas e granadas, além de usarem fardas e coletes camuflados. Uma grande quantidade de drogas também foi encontrada junto com a dupla.

Todo o material foi apreendido pelos agentes. Questionada sobre o assunto, a PM não respondeu sobre o que consistia a ação e sobre como aconteceu esse confronto.

Dois criminosos foram feridos - e não resistiram - após um confronto armado com equipes do #BOPE que faziam, nesta segunda (13), uma ação na Comunidade da Covanca, Jacarepaguá.

Com os acusados, os policiais apreenderam pistola, granadas, farda e colete camuflados, além de drogas. pic.twitter.com/MKr6leIPBm — @pmerj (@PMERJ) February 13, 2023

Mais cedo, policiais do Bope, em auxílio a agentes do 18º BPM (Jacarepaguá), realizaram uma o peração na Cidade de Deus , também na Zona Oeste, para combater o tráfico e atividades criminosas na região, que se tornou alvo de disputa entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho.

Durante a ação, 10 barricadas que impediam o acesso de veículos blindados da corporação e a livre circulação de moradores por vias da comunidade foram removidas. Não houve registro de prisões e troca de tiros. Devido à operação, 10 escolas escolas da região ficaram fechadas.