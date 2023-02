Ensaios técnicos e testes de som e luz foram aprovados Marquês de Sapucaí - Estefan Radovicz /Agência O Dia

Publicado 14/02/2023 11:04

Rio - A expectativa para o Carnaval na Sapucaí é que o local receba o maior público da história, com cerca de 100 mil pessoas em cada dia. As informações são do presidente da Liga das Escolas de Samba (Liesa), Jorge Perlingeiro, que comentou ainda sobre os últimos preparativos para o desfile, que estão na fase de revisão e vistoria.

“Para nós é recompensador, esse ano vamos receber o maior público da Sapucaí da história, praticamente todos os ingressos estão vendidos, é esperado mais de 100 mil pessoas por dia. Um marco satisfatório, e o mais importante é que as escolas estão preparando um belíssimo Carnaval, e eles são responsáveis pelo sucesso desse espetáculo, todas estão bem ensaiadas”, contou o presidente da Liga.

Ainda segundo Perlingeiro, nesta segunda-feira (13), foram realizados ensaios técnicos e testes de som e luz foram aprovados. “Tivemos oportunidade esse ano de fazer quatro testes ao invés de um, que até então era só a campeã que fazia, esse ano foram duas no sábado e duas no domingo e isso nos facilitou muito. Já os camarotes, cada um está terminando suas decorações para receber milhares de pessoas que vão está lá”, relatou.

No último sábado (11), Jorge Perlingeiro, o prefeito Eduardo Paes, e a ministra do Turismo Daniela do Waguinho visitaram a Cidade do Samba. No encontro, eles percorreram os barracões das agremiações e conversaram com dirigentes das escolas do Grupo Especial sobre os preparativos finais para o Carnaval 2023.

“Visitei na semana passada os barracões junto com o prefeito e a ministra Daniela do Waguinho, e eles gostaram muito, está tudo preparado para que seja um grande espetáculo, sempre digo que prefiro não errar, e se errar, eu erro pelo excesso e não por omissão. A gente está pensando em todos os detalhes, é bem provável que vamos ter um Carnaval inesquecível, especialmente por ser pós pandemia, porque o Carnaval de abril foi bom, mas foi fora de época, só pra carioca, não tinha o que todo mundo precisa, com clima com turista, agora Carnaval completo é o que vai acontecer”, explicou.

Preocupação com a chuva

A maior preocupação dos organizadores é a chuva, devido aos dias seguidos de temporal que tem deixado a cidade em estágio de mobilização. De acordo com o Alerta Rio, a previsão de sexta (17) e sábado (18) é de tempo nublado com pancadas de chuva a tarde e noite.

“Minha preocupação hoje é com o tempo, porque vivemos hoje um clima muito atípico, chove praticamente todo dia, tem horário de chuva, tá parecendo Belém, que a gente marca encontro antes e depois da chuva. O Rio não tem essa característica, fevereiro e março até que são meses de chuva, como diz o samba: ‘São as águas de março que vem fechando o verão’, mas se Deus quiser vai correr tudo bem”, disse Perlingeiro.