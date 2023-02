Chuva alagou diversos pontos na cidade de Petrópolis no fim da tarde desta terça-feira - Reprodução/Redes Sociais

Chuva alagou diversos pontos na cidade de Petrópolis no fim da tarde desta terça-feiraReprodução/Redes Sociais

Publicado 14/02/2023 20:40 | Atualizado 14/02/2023 22:44

Rio - A chuva forte que caiu na cidade de Petrópolis, na tarde desta terça-feira (14), assustou moradores da cidade na Região Serrana. Por conta do temporal, que acontece na véspera do dia da histórica tragédia de 2022, foram registrados alagamentos e também acionadas as sirenes em diversos pontos. Previsão de chuva segue até quinta-feira (16).



De acordo com a Defesa Civil de Petrópolis, a cidade está em estágio de atenção desde às 18h22 desta terça por conta da intensidade das chuvas. A estação João Xavier recebeu um toque para mobilização de seus moradores.



Os pontos de apoio na região do Bingen e adjacentes foram abertos para prestar suporte às famílias que saírem de seus imóveis.

Ao menos seis ruas principais, como a Bingen, João Xavier, Montecaseros, Avenida Getúlio Vargas e Piabanha tiveram que ser interditadas por conta do nível da água. As áreas conhecidas como Capela e Monte Serrano também foram afetadas.

De acordo com o Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros Gil Kempers, secretário de Defesa Civil do município, a situação foi controlada rapidamente e a chuva se dissipou na parte da noite. Não houve registros de deslizamentos. Apenas ocorrências de queda de árvores e de muros, além de alagamentos.



Imagens feitas por moradores que circulam na internet já mostram as ruas completamente alagadas. Em outros registros, é possível ver rios transbordando.



Nas redes sociais, moradores da região falaram sobre o medo de reviver a tragédia de 2022, onde morreram 235 pessoas.



"Amanhã faz 1 ano da tragédia em Petrópolis, do momento mais aterrorizante da minha vida, e a chuva tá forte desde ontem. Vários pontos da cidade já alagados, raios que parecem que o céu vai desmoronar, tá assustador demais. Eu estou com muito medo", compartilhou uma usuária do Twitter.

Outra moradora também comentou a situação da cidade. "Meu Deus! Amanhã faz 1 ano da tragédia em Petrópolis e na véspera a gente ganha essa chuva toda? Que tristeza!", compartilhou outra usuária.



"Impossível não ter a ansiedade atacada vivendo na chuva de Petrópolis", comentou mais uma usuária na rede.

Previsão de mais chuva

De acordo com a Defesa Civil, o clima deve permanecer instável até a noite desta quinta-feira (16), com previsão de pancadas de chuva moderada e forte em diversos pontos da cidade. A temperatura mínima deve ficar na casa dos 20°C e a máxima em 28°C. A umidade do ar prevista é de 70 a 90% entre esta terça e quarta-feira.