Chuva forte nesta segunda-feira (13) causou deslizamentos no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo - Reginaldo Pimenta

Chuva forte nesta segunda-feira (13) causou deslizamentos no bairro Engenho Pequeno, em São GonçaloReginaldo Pimenta

Publicado 14/02/2023 20:58

Rio - As buscas por um casal e por uma menina de 4 anos, desaparecidos após um deslizamento seguido de desabamento de uma casa em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, completaram 24h na noite desta terça-feira (14). Sete quarteis do Corpo de Bombeiros trabalham para encontrar as vítimas.

Segundo a corporação, mais de 50 bombeiros realizam buscas na Rua Adelino Ferreira Brasil, no bairro Engenho Pequeno, em busca do paradeiro das vítimas, que são da mesma família. A operação conta com o Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), quarteis de São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, Benfica e São Cristóvão, além de cães farejadores do 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2º GSFMA). Drones também foram acionados para apoiar os trabalhos.



Os deslizamentos aconteceram devido à forte chuva que atingiu a cidade nesta segunda-feira (13). Por isso, a prefeitura de São Gonçalo decretou situação de emergência. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial nesta terça-feira (14), autorizando a mobilização dos órgãos municipais sob a organização da Defesa Civil. O objetivo é "garantir rapidez nas ações de respostas necessárias para minimizar os efeitos causados pelas chuvas". A medida tem duração inicial de 90 dias e pode ser prorrogada.

A prefeitura ainda determinou a retirada provisória de 43 famílias que moram no bairro do Engenho Pequeno, na área próxima ao local onde houve o deslizamento de encosta. Segundo o órgão, a Secretaria Municipal de Assistência Social também atua no local, orientando as famílias que estão deixando suas casas e sendo levadas para pontos de apoio pelo período necessário.

Em virtude do risco de novos deslizamentos, o Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro (DRM) e a Defesa Civil decidiram pela evacuação da área por 96 horas até que seja possível uma nova avaliação do cenário.

A Defesa Civil do município vistoriou 143 locais nas últimas 24 horas e 10 destes foram interditados. Há sete pontos de apoio abertos, 248 pessoas desabrigadas e 23 desalojadas. Dezoito sirenes foram acionadas, nos bairros de Arsenal, Engenho Pequeno, Gradim, Itaúna, Lindo Parque, Mutuaguaçu, Nova Grécia, Novo México, Patronato, Porto Novo, Tenente Jardim e Zumbi.

O prefeito Capitão Nelson (PL) anunciou também anunciou nesta terça-feira (14) a concessão de Auxílio Habitacional Temporário às famílias que ficaram desalojadas em decorrência das fortes chuvas que castigam a cidade. O auxílio habitacional será de R$ 600,00 e será concedido às famílias por um período de até 12 meses. Nos casos de pessoas que moram de aluguel, o benefício será concedido por três meses.