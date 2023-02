Equipes ainda atuam para resgatar uma criança e um casal na Rua Aidea Barreto Couto - Reprodução/TV Globo

Publicado 14/02/2023 07:24 | Atualizado 14/02/2023 08:24

Rio - Uma mulher morreu e outra foi resgatada com vida durante os desabamentos de duas casas em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na noite desta segunda-feira (13), durante as fortes chuvas que atingiram o município. Os casos aconteceram em diferentes ruas do bairro do Engenho Pequeno e bombeiros ainda atuam na manhã desta terça-feira (14) para localizar um casal e uma criança. Ainda não se sabe se as vítimas são da mesma família.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Colubandê foi acionado às 21h45 para o desabamento de uma casa na Rua Antônio Félix, onde encontraram Roseli de Castro, de 52 anos, já sem vida. No local, não houve mais vítimas. Mais cedo, às 21h, equipes já atuavam para encontrar vítimas de outro desmoronamento, dessa vez na Rua Aidea Barreto Couto. Os militares conseguiram resgatar Raíza Dias, de 29 anos, com vida.

A mulher foi encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres e, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o quadro dela é estável. O Corpo de Bombeiros segue com buscas no local na manhã de hoje, para encontrar um casal e uma criança. Os trabalhos contam com os quarteis de São Gonçalo, Itaboraí, Magé e Barra da Tijuca, além do Grupamento de Busca de Salvamento e equipes de cães e drones. Nas redes socais, moradores publicaram vídeos da ação dos bombeiros no bairro.



Os bombeiros tentavam passar ,pra socorre as vít1mas de Deslizamento. Aqui no Engenho pequeno. pic.twitter.com/kuFPKRyX4q — São Gonçalo VaiMudar (@SG_vai_mudar) February 14, 2023

Os bombeiros tentavam passar ,pra socorre as vít1mas de Deslizamento. Aqui no Engenho pequeno. pic.twitter.com/NURjzK2nOQ — São Gonçalo VaiMudar (@SG_vai_mudar) February 14, 2023

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, equipes seguem em uma força-tarefa desde a madrugada e o município está em estágio de atenção. O índice pluviométrico chegou a quase 200mm. Nas últimas 24 horas, foram registrados 192,4 mm no bairro do Gradim; 128, 4 mm no Boa Vista; 99,4 mm no Engenho Pequeno 2; 86 mm no Engenho Pequeno 4; 85 mm no Novo México; 84,9 mm no Pita; 73,9 mm no Mutuaguaçu; 71 mm no Arsenal; 68,8 mm em Tenente Jardim; 67,2 mm na Fazendo dos Mineiros; 63,4 mm no Rio Alcântara; e 55,2 mm em Sete Pontes.

Por conta da quantidade de precipitação, as sirenes dos bairros Gradim 1 (Pontal) e 2; Patronato; Arsenal; Boa Vista; Engenho Pequeno 4; Engenho Pequeno 5; Engenho Pequeno 2;Porto Novo; Tenente Jardim; Zumbi 1; Zumbi 3; Nova Grécia; Novo México e Itaúna foram acionadas. Além de enchentes e alagamentos em diversos bairros, a chuva atingiu também o primeiro andar do Pronto Socorro Central, no Zé Garoto.

Pronto socorro de SG pic.twitter.com/Hjt5WKLq2m — São Gonçalo VaiMudar (@SG_vai_mudar) February 14, 2023

Confira os locais ao final. A Defesa Civil municipal permanece monitorando os radares, aferindo a precipitação pluviométrica e informando a possibilidade de chuvas através de SMS e do



Pontos de apoio em São Gonçalo Segundo a prefeitura, funcionários da unidade agiram rapidamente, desligando aparelhos de raios-x e tomografia, ar-condicionado e elevador para evitar choques e curto circuito. A unidade foi limpa e higienizada, para que a emergência voltasse a atender. Ao todo, 47 pontos de apoio foram abertos para auxiliar as vítimas.A Defesa Civil municipal permanece monitorando os radares, aferindo a precipitação pluviométrica e informando a possibilidade de chuvas através de SMS e do Instagram.

Arsenal



1- Associação de Moradores e Amigos do Arsenal;



2- Colégio Estadual. Dalila Oliveira Costa.

Lindo Parque



1- Colégio Municipal Amaral Peixoto.



Paraíso



1- Colégio Estadual Cel. João Tarcísio Bueno;



2- Colégio Estadual Walter Orlandini.



Engenho Pequeno 2



1- Escola Estadual Luiza Honório do Prado;



2- Escola Municipal Maria Amélia Areas Ferreira.



Engenho Pequeno 4



1- E. M. Maria Amélia Areas Ferreira;



2- Escola Estadual Luiza Honório do Prado.





Engenho Pequeno 5



1- Escola Estadual Luiza Honório do Prado;



2- Escola Municipal Maria Amélia Areas Ferreira.



Porto Velho



1- E. E. Municipalizada Carlos Maia.



Gradim 1



1- Capela São João Batista do Pontal;



2- E. E. Municipalizada Carlos Maia.



Gradim 2



1- Ciep 250 Municipalizado Rosendo Rica Marcos;



2- Escola Estadual Francisco Lima.



Boa Vista



1- CIEP Prof. Romanda Gouveia Gonçalves;



2- Escola Municipal Florisbela Maria Nunes Haase.



Porto Novo



1- E. M. Doutor Armando Leão Ferreira;



2- Colégio Estadual Capitão Oswaldo Ornellas.



Covanca 1



1- Igreja Matriz de Santo Antonio;



2- Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva.



Tenente Jadim/ Venda da Cruz



1- CIEP 425 - Profª. Marlucy Salles de Almeida;



2- Escola Municipal Professor Evadyr Molina;



3- Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva;



4- UMEI Margarida Maria Garcia de Araújo.



Itaúna



1- E. M. Pastor Haroldo Gomes;



2- Escola Municipal Carlos Drumond de Andrade.



Nova Grécia



1- Escola Municipal Pres. João Belchior Marques Goulart;



2- Creche Municipal Pastor Militão Ramos de Oliveira.



Zumbi 1



1- Escola Estadual Luiza Honório do Prado;



2- E. M. Maria Amélia Areas Ferreira.



Zumbi 2



1- E. E. Municipalizada Cel. Amarante;



2- Associação de Moradores.



Zumbi 3



1- E. E. Municipalizada Cel. Amarante;



2 - Associação de Moradores.



Laranjal/Vila 3



1- C.E. Desembargador Ferreira Pinto.



Barro Vermelho



1- Escola Municipal Joaquim Lavoura.



Mutuaguaçu



1- E. M. Paulo Reglus Neves Freire.



Novo México



1- Escola Municpal Dep. Jose Carlos Brandao Monteiro Filho;



2 - USF Enfermeira Luiza de Marilac.



Patronato



1- Colégio Estadual Cel. João Tarcísio Bueno;



2- Colégio Estadual Walter Orlandini.



Sete Pontes 1



1- Escola Estadual Cônego Goulart.



Sete Pontes 2



1- Colégio Estadual Paulino Pinheiro Baptista;



2- Escola Estadual Cônego Goulart.