Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga assassinato de Paulo Cesar de Oliveira - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 14/02/2023 21:16

Rio – Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (14), o miliciano Damião Juvino da Silva, investigado por homicídio. Ele é líder da organização paramilitar que atua nas localidades da Malvina, Cabeça de Porco e Boiúna, no bairro da Taquara, onde foi capturado, em casa, na Zona Oeste do Rio. A prisão foi possível com a ajuda de informações obtidas pelo setor de inteligência da DHC.

As investigações apontam ainda que o irmão de Damião, Erivaldo Juvino Silva, vulgo ‘Nem’, figura ao seu lado como um dos líderes da organização paramilitar, e os dois controlam as comunidades da Malvina, Cabeça de Porco e Boiúna.

Segundo a polícia, durante a ação, Damião tentou se desfazer da pistola que portava, arremessando-a em uma piscina, e de um aparelho celular, jogando-o em um terreno vizinho.

Uma pistola de calibre 9 mm, com numeração identificadora suprimida, um carregador contendo 20 munições íntegras, dois aparelhos telefônicos, material tático (uma capa de colete tático de cor verde digitalizada, uma calça tática verde digitalizada, um distintivo policial, um cinto tático e uma boina verde) foram apreendidos com o homem no fim da ação.

O preso foi conduzido para sede da DHC e, após a adoção dos procedimentos de praxe, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.