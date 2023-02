Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) - Reprodução/CNJ

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ)Reprodução/CNJ

Publicado 14/02/2023 19:29

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio está criando um protocolo de atendimento em casos de violência contra a mulher durante os desfiles na Marquês de Sapucaí. O Posto de Atendimento do Juizado Especial dos Grandes Eventos terá uma juíza como responsável e as mulheres terão um espaço próprio para fazerem as denúncias.

“Os casos de feminicídio têm crescido e o Carnaval é uma época em que os abusos e violências contra as mulheres tendem a aumentar. O objetivo do Tribunal de Justiça do Rio é fazer um atendimento especializado, para que as mulheres se sintam mais seguras na hora de fazerem as denúncias”, afirmou o presidente do TJRJ, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo.

O Posto de Atendimento do Juizado Especial dos Grandes Eventos será instalado no Setor 11 do Sambódromo.