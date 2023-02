Vinte notas falsas de R$ 50 foram apreendidas - Divulgação

Publicado 14/02/2023 18:22

Rio - Agentes da Polícia federal prenderam, nesta terça-feira (14), um jovem de 19 anos, no momento em que ele recebia uma encomenda contendo cédulas falsas no Centro de Distribuição dos Correios, em Madureira, Zona Norte do Rio.

Além da prisão em flagrante, a ação resultou na apreensão de vinte cédulas falsas de R$ 50, totalizando R$ 1000, que serão submetidas à perícia técnica criminal.

O preso foi conduzido à Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da PF no Rio (DELEFAZ) e será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.

O crime de moeda falsa pode chegar até 12 anos de prisão.