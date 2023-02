Cidade do Rio terá mais de cem blocos entre a sexta-feira e a quarta-feira de cinzas - Riotur

Publicado 14/02/2023 18:36

Rio - O governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes anunciaram, nesta terça-feira (14), o planejamento operacional para o Carnaval 2023. A apresentação do documento incluiu divulgação de esquema de segurança pesado, com bloqueios e detectores de metais. O lançamento foi feito no Museu de Arte do Rio, na Praça Mauá.



Secretários estaduais, municipais e membros das ligas das escolas de samba do Grupo Especial e das séries Ouro, Prata e Bronze participaram do anúncio. Durante a apresentação, o governador Cláudio Castro falou da união do Estado com a prefeitura do Rio e da importância disso para que o Carnaval aconteça da melhor maneira possível.



"Nosso trabalho é para que o Estado e a cidade cresçam e isso tem que ser feito em parceria, como estamos fazendo aqui. Todos nós somos responsáveis por essa sinergia, para fazermos o maior evento da história", disse o governador.

A relação entre as lideranças também foi reforçada por Paes em sua fala durante a apresentação do plano. O esquema deve seguir o mesmo planejamento conjunto já visto em outros grandes eventos na cidade, como no Réveillon e em Megablocos.

"Gostaria de registrar o trabalho da PM em parceria com a Prefeitura, que tem sido fundamental para a segurança daqueles que vão se divertir, principalmente nos blocos de rua. O cerco prévio, que foi realizado com sucesso no Réveillon, vai continuar no Carnaval, trazendo proteção aos foliões", lembrou Paes.

Ainda em sua fala, Paes falou sobre o trabalho das equipes de limpeza da Comlurb durante os grandes eventos e também sobre o impacto positivo na segurança promovido pela atuação da PM.

"É uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês um pouco da grandiosidade dessa festa. Quero destacar duas coisas. Primeiro, o cerco prévio que a Polícia Militar faz tem sido fundamental para a segurança de quem vai se divertir. Isso fez toda a diferença no Réveillon de Copacabana este ano. Segundo, o trabalho excepcional da Comlurb, que tem usado essência de eucalipto na limpeza, deixando um cheiro muito mais agradável do que a urina", disse.

O prefeito do Rio também mencionou a importância do Carnaval para a cena cultural e economia do Rio. "O Carnaval é a maior manifestação cultural do Brasil e a sua origem nesse formato se dá a partir do Rio de Janeiro. É uma atividade cultural muito importante para nossa cidade e para o estado, também no aspecto econômico. A Riotur e a Fundação João Goulart divulgaram um estudo mostrando o impacto econômico do Carnaval na vida da cidade e do estado", afirmou Paes.



Segurança reforçada

Castro garantiu que a cidade terá um esquema de segurança especial com pontos de bloqueio para revista com detectores de metais nas vias de acesso ao Sambódromo e em saídas de metrô na Zona Sul. Para isso, a PM terá um efetivo de 15 mil agentes nas ruas durante os seis dias de folia na cidade.

Além disso, também será feito o monitoramento via helicópteros, drones e câmeras portáteis nas regiões onde estão previstos blocos. Essas imagens serão compartilhadas em tempo real com o Centro Integrado de Comando e Controle.

Novas viaturas

O plano também prevê o uso de novas viaturas da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros no combate a incêndio e salvamento de pessoas no entorno da Sapucaí. Ao todo, uma equipe com 100 militares do Corpo de Bombeiros atuarão durantes os desfiles.



"Essas viaturas são as mais modernas do mundo e tiveram investimento de aproximadamente R$ 600 milhões pelo Governo do Estado. Estamos de prontidão e preparados para os chamados que surgirem, com treinamento e equipamentos de ponta", destacou o secretário da Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro.

Carnaval das mulheres

O plano divulgado pelo governo também incluiu uma campanha para prevenção de crimes contra as mulheres. Chamada de "Ouviu um não é não! Respeite a decisão", a ação foi anunciada para o Carnaval deste ano e será divulgada aos foliões durante os dias de festa.

"Por favor, senhores homens, sejam respeitosos. Seremos implacáveis para defender nossas mulheres. Não teremos leniência com quem passar da conta. Quem sair de casa para agredir uma mulher, poderá ser enquadrado e não vai brincar na festa", reforçou Cláudio Castro.

Carnaval na cidade



A Prefeitura do Rio divulgou no planejamento uma série de alternativas para quem pretende pular o Carnaval na cidade. Além dos blocos de rua e da Sapucaí, também estão programados shows no Terreirão do Samba, com ingressos a R$ 20. O espaço abre às 20 h de sexta (17) a terça-feira (21), depois volta a funcionar na sexta-feira (24 e sábado (25).



O Carnaval da Intendente de Magalhães é mais uma alternativa. Neste ano, os desfiles não acontecerão mais na tradicional via, que dá nome ao evento, mas sim na Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura, na Zona Norte. A via, segundo a Prefeitura do Rio, oferece uma estrutura mais ampla para abrigar o público nos quatro dias de desfiles do Grupo B e das Séries Prata e Bronze.



Os desfiles na Nova Intendente acontecem na segunda-feira (20) e na terça-feira (21), a partir das 18h; e na sexta-feira (24), no sábado (25) e no domingo (26), a partir das 20h.