No bairro do Engenho Pequeno, três casas desabaram - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 14/02/2023 12:18

Antes do desabamento, Taís, que é profissional de beleza, estava atendendo Raiza Dias, 29, na varanda, quando um raio atingiu a sua casa. Assustadas, elas correram para se proteger dentro do imóvel e notaram que da escada do local descia muita chuva, que acabou inundando o andar de baixo. "Parecia uma cachoeira", descreveu. A filha dela, de 13 anos, então decidiu ir abrir o portão da residência para liberar a água e, poucos minutos depois, a mulher sentiu areia em sua cabeça, momento em que percebeu que a estrutura desabou.

"Eu estava falando no telefone e daqui a pouco eu senti areia caindo na minha cabeça e quando fui ver, olhei para um lado e para outro, e embaixo de mim tinha muita areia de tudo que caiu da casa. Mas, eu achei incrível que nada aconteceu comigo, nada caiu em cima de mim, exatamente nada. Deus me protegeu de uma forma surreal, ele fez uma casinha para mim e me botou embaixo, ele me pegou no colo, porque nada caiu em cima de mim", contou Taís. A filha da mulher já havia conseguido deixar a residência e ela foi resgatada pelo pai e vizinhos que ouviram os pedidos de socorro.

Apesar de mãe e filha terem se salvado, Raiza e o cachorro da família ficaram presos entre os escombros. Uma janela chegou a cair na cliente, que ficou com uma mão estendida pedindo socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 21h para a Rua Aidea Barreto Couto, onde deram início ao resgate. Segundo Taís, ela só conseguiu ser retirada do local depois aproximadamente quatro horas de trabalhos. A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres e, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o quadro dela é estável.

"Perdi tudo, mas minha filha está com vida, eu estou com vida, a Raiza está com vida, e é só construir, e a gente faz tudo isso (...) Ela (Raiza) lutou pelos filhos dela, ela tem três filhos. Mas, graças a Deus, ela está viva para cuidar dos filhos e eu estou viva para cuidar da minha e refazer a vida", disse a dona da casa, aliviada. Taís se mudou para o imóvel há cinco meses, onde estava montando um espaço para atender clientes. Ela conta que já morava em outra rua do bairro e nunca havia presenciado uma situação como a que ocorreu ontem.

"É incrível, eu ainda estava falando, antes de acontecer isso: 'graças a Deus eu estou protegida, porque eu moro no alto', aqui nunca aconteceu nada disso. A água veio embaixo do peito, a menina veio nadando me ajudar. Aqui nunca aconteceu isso, foi uma fatalidade, infelizmente aconteceu (...) Eu perdi tudo. Estava montando um espaço para mim em casa, tinha cinco meses que eu estava lá. Eu morava na (rua) principal, vim para cá e aconteceu isso comigo", lamentou Taís.

Mulher morre e família fica soterrada no Engenho Pequeno

Desde a noite de segunda-feira, cerca de 50 bombeiros realizam buscas na Rua Adelino Ferreira Brasil, também no Engenho Pequeno, para localizar três possíveis vítimas de um deslizamento seguido de desabamento em uma casa, sendo elas um casal e uma criança, da mesma família. A operação conta com o Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), quarteis de São Gonçalo, Itaboraí, além de cães farejadores do 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2º GSFMA). Drones também foram acionados para apoiar os trabalhos.

No mesmo bairro, houve o desabamento de uma casa na Rua Antônio Félix, onde Roseli de Castro, de 52 anos, foi encontrada já sem vida. Na noite de ontem, os bombeiros foram acionados para cerca de 50 ocorrências relacionadas às chuvas em São Gonçalo, incluindo nove desabamentos/deslizamentos e mais de 30 inundações e alagamentos. Além dos casos do Engenho Pequeno, na Travessa Otavio de Andrade, no bairro do Zumbi, outras duas vítimas foram removidas pelos militares com vida e encaminhadas para o Hospital Azevedo Lima. Ainda não há informações sobre o estados de saúde delas.