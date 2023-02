Profissionais da enfermagem se reuniram em frente ao Quinta DOr para a manifestação - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 14/02/2023 10:52 | Atualizado 14/02/2023 13:20

Rio - Profissionais da enfermagem realizaram uma manifestação em São Cristóvão, na Zona Central da cidade do Rio, na manhã desta terça-feira (14), pela implementação do novo piso salarial. Além disso, uma paralisação geral, com duração de 24h, ocorre nas unidades de saúde.



Enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem foram as ruas, mais uma vez, pedir o piso salarial nacional seja instaurado no país. Desde o ano passado, após a aprovação da lei que garantia os novos valores à classe, os profissionais têm realizado manifestações para que o reajuste entre em vigor.



Porém, por conta de um veto do ministro Luiz Roberto Barroso e posteriormente por decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) a lei foi suspensa devido a necessidade de indicação de uma fonte de recurso que garanta o pagamento do piso.

Por conta dos atos, a ministra da Saúde Nísia Trindade vai receber ainda nesta tarde, em reunião marcada para às 15h em Brasília, o fórum nacional da enfermagem para tratar da instauração do piso salarial.