Rio de Janeiro

Polícia Militar faz operações em comunidades do Rio e da Baixada Fluminense

Agentes atuam no Morro do Dezoito; na Comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré; na Comunidade da Chatuba; no Complexo do Chapadão e na Comunidade da Vila Kennedy

Publicado 14/02/2023 09:29 | Atualizado há 1 hora