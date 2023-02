PM realiza operação na Cidade de Deus - Pedro Ivo / Agência O Dia

Rio - A Polícia Militar (PM) realiza, nesta segunda-feira (13), operações na Cidade de Deus, região que é palco de uma guerra entre o tráfico e a milícia, e outras três comunidades da Zona Norte da capital, além de quatro favelas de Japeri, na Baixada Fluminense, para combater o crime organizado. Até o momento, um fuzil modelo G3, quatro carregadores, quatro rádios de comunicação e drogas foram apreendidos.

De acordo com a PM, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá), com apoio de homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Gesar, estão na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, para combater o tráfico e atividades criminosas na região, que se tornou alvo de disputa entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho.

Durante a ação, policiais do batalhão de Jacarepaguá removeram barricadas que impediam o acesso de veículos blindados da corporação e a livre circulação de moradores por vias da comunidade.

Durante a operação de hoje, policiais do #18BPM removeram barricadas (barreiras físicas) que impediam a livre circulação de moradores por vias da Comunidade da Cidade de Deus.

Equipes do 16º BPM (Olaria), com apoio de agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar), atuam nas favelas Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau, localizadas entre Cordovil, Parada de Lucas e Brás de Pina, Zona Norte do Rio, para coibir movimentações de criminosos pelo local.

Durante um patrulhamento feito pelos policiais pela região, uma equipe foi atacada a tiros por bandidos e houve confronto. Ninguém se feriu e o grupo conseguiu fugir.

Em outro ponto, um fuzil modelo G3, quatro carregadores, quatro rádios de comunicação e drogas foram apreendidos pelos agentes. O material foi encaminhado para a 38ª DP (Brás de Pina), onde a ocorrência foi registrada.

Durante a operação desta segunda-feira (13), equipes do #16BPM removem barricadas (barreiras físicas) que impedem a livre circulação por vias das comunidades da Zona Norte da cidade do Rio.

Operação em andamento.

Com ajuda de maquinário, as equipes também removeram barreiras físicas que foram instaladas por traficantes nas vias das favelas, para dificultar a ação de blindados da PM.

Já policiais do 24º BPM (Queimados) realizam uma operação nas comunidades Guandu, São Jorge, Piu-Piu e Beira Rio, localizadas em Japeri, na Baixada Fluminense.

Horas antes do início da ação, ainda durante a madrugada, um criminoso foi preso, após atirar contra policiais da unidade que patrulhavam o bairro do Cosme e Damião. Com ele, uma pistola, sete celulares, uma motocicleta e uma caixa de som foram apreendidos.

Um criminoso foi preso, nesta madrugada, após efetuar disparos de arma de fogo contra policiais do #24BPM que patrulhavam o bairro do Cosme e Damião, em Japeri.

Além da pistola usada pelo acusado, também foram apreendidos sete celulares, uma motocicleta e uma caixa de som.

Unidades de saúde fechadas

Segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na região da Cidade de Deus, as Clínicas da Família Padre José de Azevedo Tiúba, José Neves e Bárbara Mosley de Souza mantêm o atendimento à população nesta segunda-feira (13). Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Na Zona Norte, o Centro Municipal de Saúde João Cândido acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para a segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento nesta manhã.

Já a Clínica da Família Heitor dos Prazeres e o Centro Municipal de Saúde José Breves dos Santos também mantêm o atendimento à população. Somente as atividades externas realizadas na região estão suspensas.

Estudantes sem aulas presenciais

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou lamentar que dez unidades na Cidades de Deus, oito unidades na região da Cidade Alta, em Cordovil, duas em Parada de Lucas, e outras duas na Comunidade Pica-Pau estejam em atendimento remoto.

A pasta frisou que trata como prioridade a segurança de toda a comunidade escolar e a medida de suspensão das aulas é para segurança dos alunos, professores e funcionários.

A SME também lembrou que, em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, instituiu o Programa Acesso Mais Seguro em unidades localizadas em áreas de conflito.

O programa tem como objetivo mitigar riscos por meio de protocolos que são aplicados por professores, alunos e toda a comunidade escolar em situações de risco. Sempre que há uma situação de risco o protocolo é acionado.