Frente Parlamentar do Comércio e Serviços (FCS) - Divulgação

Publicado 13/02/2023 20:09

Rio – A Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio de Janeiro, o Instituto Coalizão Rio e o deputado Luiz Carlos Gomes, coordenador do Ambiente de Negócios da Frente Parlamentar Mista do Comércio, Serviços e Empreendedorismo, reuniram-se, nesta segunda-feira (13), para atuar no aprimoramento das propostas legislativas que atendem aos segmentos do comércio e serviços no Congresso Nacional.

Criada em 2015, a Frente Parlamentar do Comércio e Serviços (FCS) é uma coalizão formada por deputados e senadores de vários partidos para trabalhar na rabalhar na elaboração de políticas públicas que apoiem o setor como a simplificação da carga tributária e a desburocratização do ambiente de negócios.

Segundo a câmara e o instituto, a reunião desta segunda-feira (13) foi para organizar fóruns empresariais que atraiam lideranças de diversas entidades empresariais e do setor de comércio e serviço, para aprimorar as ideias e articulações necessários e o estado do Rio tenha uma atuação mais significativa na frente parlamentar.

Outros parlamentares irão integrar a frente parlamentar, de acordo com a FCS, e será divulgada a atuação dos mesmos na defesa do segmento, colaborando para a maior geração de renda e emprego em nosso estado.