Guilherme Schleder é secretário municipal de Esportes do Rio - Divulgação

Guilherme Schleder é secretário municipal de Esportes do RioDivulgação

Publicado 14/02/2023 00:00

Em 2021 recebi, do prefeito do Rio, Eduardo Paes, a missão de assumir a Secretaria Municipal de Esportes. Entre os principais objetivos, resgatar o legado olímpico, recuperar os equipamentos públicos e fazer valer a vocação esportiva do Rio de Janeiro. Sabia que o trabalho seria árduo, mas totalmente possível.

Nesse período, todas as Vilas Olímpicas foram abertas, diversas parcerias com Ministério da Cidadania, outras Secretarias Municipais, federações, confederações, clubes foram fechadas e as estruturas dos equipamentos esportivos melhoradas.



Além disso, foi recuperado o projeto Rio em Forma e aumentado o orçamento e o número de profissionais/alunos em todos os espaços públicos onde a prefeitura oferece atividades esportivas. Foram reformadas as pistas de skate da Praça XV e Lagoa, criadas a APCC (Área de Proteção ao Ciclismo de Competição) no Parque Madureira, outra noturna no Parque Radical de Deodoro, e diversos eventos receberam apoio: Maratona do Rio, Game XP, Mundial de Beach Tennis. Na orla de cidade, regularizamos as atividades esportivas para garantir mais segurança para alunos e professores.



Fico muito feliz de ver nossa cidade respirando o esporte. Agora, o “Mapa de Oportunidades para o Rio de Janeiro nos próximos dez anos" mostra que somos capazes de fazer muito mais. Diagnóstico animador. No estudo, realizado em parceria entre a Prefeitura do Rio, a Secretaria Municipal de Esportes e o Rio Convention & Visitors Bureau (Rio CVB/Visit Rio), mapeamos a enorme diversidade de eventos esportivos que podemos sediar nos próximos anos: Mundiais de Basquete Masculino e Feminino, de Vôlei, de Hipismo, Pan-Americano, Copa do Mundo de Futebol Feminino, ou seja, esporte para todos os gostos e públicos.



Os números são ainda mais animadores. Se o Rio de Janeiro conseguir atrair os dez eventos mais relevantes da lista elaborada pelo Rio CVB/VisitRio, isso pode representar, em uma década, incremento de cerca de R$ 15 bilhões na atividade econômica local. Um dos critérios utilizados pelo estudo é a disponibilidade de espaços já existentes. E isso nos leva, novamente, para o projeto de legado olímpico que, enfim, vem sendo tocado com responsabilidade, exatamente da maneira que foi pensado desde a concepção do projeto dos Jogos Olímpicos no Rio. Um legado que vai muito além do esportivo.



Um próximo passo já foi dado com a obra na Via Olímpica, local que se tornará mais um atrativo esportivo e de lazer para a população carioca. Nossa missão continua. O Rio respira esporte. Em dois anos já regularizamos mais de 400 espaços de atividades ao ar livre. Nossas Vilas Olímpicas, com um orçamento superior a R$ 70 milhões, atendem a mais de 60 mil alunos. O Rio em Forma, outro carro-chefe da nossa gestão, já conta com quase 800 núcleos e 55 mil alunos. E vamos seguir trabalhando até levarmos o esporte a cada canto dessa cidade.

*Guilherme Schleder é secretário municipal de Esportes do Rio