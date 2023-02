Armamento apreendido durante operação no Morro do Dezoito, em Água Santa - Reprodução

Publicado 14/02/2023 09:29 | Atualizado 14/02/2023 13:06

Rio - A Polícia Militar realiza operações, nesta terça-feira (14), em vários pontos do Rio de Janeiro. Desde as primeiras horas da manhã, agentes atuam no Morro do Dezoito; na Comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré; na Comunidade da Chatuba; no Complexo do Chapadão e na Comunidade da Vila Kennedy.



No Morro do Dezoito, em Água Santa, na Zona Norte da cidade do Rio, equipes do 3º BPM (Méier) apreenderam um fuzil, uma granada e dois rádios transmissores. De acordo com a PM, os agentes foram atacados a tiros por criminosos e revidaram, iniciando uma troca de tiros. Durante a ação, um homem foi preso e outros dois ficaram feridos. Eles foram socorridos ao Hospital Municipal Salgado Filho. Não há informações sobre o estado de saúde. A ocorrência está em andamento.



Também na Zona Norte, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) fazem uma ação na Comunidade da Nova Holanda, Complexo da Maré. Ainda não há registro de prisões, apreensões ou feridos.



No Complexo do Chapadão, equipes do 41º BPM (Irajá) foram surpreendidas por criminosos e houve troca de tiros no local. Um suspeito morreu e outro ficou ferido. No local, foram apreendidos pistola, munições, rádio transmissor e material entorpecente.

Policiais do #41bpm apreenderam pistola, munições, rádio transmissor e material entorpecente na comunidade do Chapadão. Na ação, houve confronto e um criminoso foi ferido, mas não resistiu. Após o cerco tático, um outro homem foi localizado ferido. Ele foi socorrido ao HMCC. pic.twitter.com/IrD0DAk9Jr — @pmerj (@PMERJ) February 14, 2023

Na Zona Oeste, policiais militares do 14º BPM (Bangu) e de outros batalhões do 2º Comando de Policiamento de Área realizam uma ação na Comunidade da Vila Kennedy. No local, equipes atuam fazendo a retirada de barricadas. Até o momento, um indivíduo foi preso por constar mandado de prisão em aberto.



Já em Mesquita, na Baixada Fluminense, agentes do 20º BPM (Mesquita) ocupam a Comunidade da Chatuba. Durante patrulhamento, policiais encontraram um ponto de venda de drogas. No local, foram apreendidos um rádio transmissor e material entorpecente, os criminosos conseguiram fugir.

